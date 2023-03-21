Тільки зіпсуєте: які гриби не можна маринувати
Українці звикли солити, заморожувати, маринувати та сушити різні продукти. Це стосується також грибів.
Проте не з усіма грибами можна проводити вищеназвані процеси. Тому UAportal розповідає, які гриби краще не маринувати, щоб не нашкодити здоров'ю.
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Які гриби краще не маринувати
На думку експертів, для маринування не підходять:
- білі гриби;
- підосичники;
- підберезники;
- моховики (польські);
- маслюки;
- рижики;
- опеньки;
- лисички;
- печериці;
- гливи.
Водночас треба пам'ятати, що для маринування найкраще підійдуть молоді гриби. Також не варто змішувати сорти.
Крім цього, краще, аби гриби мали приблизно однаковий розмір. Якщо ж вони великі, то їх треба розрізати на частини. Так гриби краще проваряться.
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Пам'ятайте, що використовувати для консервації недоварені гриби в жодному разі не можна.
Як гриби можна засолювати
На думку досвідчених грибників, для засолки найкраще підійдуть:
- грузді;
- рижики;
- вовнянки;
- сироїжки;
- лисички.
З сироїжок треба зняти шкіру, а темні гриби ошпарити окропом та промити в холодній воді.
Солити гриби можна двома способами: на "на сиру" та за допомогою гарячої обробки (варіння).
Проте у сирому вигляді гриби треба солодити тільки досвідченим грибникам. Новачкам варто спочатку проварити гриби впродовж 15 хвилин, а потім вже засолювати.
Коли консервують гриби, то можна туди покласти корінь або листя хрону. Це оберігатиме від скисання та додасть гостроти смак.
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Експерти категорично заборонять використовувати для засолювання оцинкований посуд чи глиняні горщики. Для цієї справи підійде емальований чи скляний посуд, а найкращим варіантом стане дерев'яна бочка.
Корисні грибні лайфхаки
Аби під час варіння гриби не втратили свій колір на те стали темними, у підсолену воду треба додати трішки лимонної кислоти.
Якщо під час соління додати листя дуба або вишні, то грибочки будуть трішки хрустіти.
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