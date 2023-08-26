Лише один вовк допоміг відродити цілу лісову екосистему у США: подробиці

Лише один здоровий вовк, який у 1997 році перетнув крижаний міст, що з’єднав Канаду з віддаленим островом Айл-Рояль у США, відродив втрачену популяцію вовків, яка постраждала від хвороб і інбридингу. Його поява викликала каскадні ефекти, які покращили здоров’я всієї лісової екосистеми.

Як повідомляє ScienceAlert, згідно з дослідженням, опублікованим в Science Advances, інбридинг і низька генетична різноманітність викликають важливе занепокоєння вчених.

Авторка дослідження, еколог з Мічиганського технологічного університету Сара Хой зауважила, що генетичні проблеми не просто впливають на конкретну популяцію та збільшують ризик вимирання, вони також справді сильно впливають на всі інші види.

Вона повідомила, що перші вовки прибули на острівАйл-Рояль наприкінці 1940 років, і їхньою основною здобиччю були лосі, що дало початок найдовшому у світі дослідженню системи хижак-жертва. Але до 1980-х років у вовків були проблеми через появу вірусу, який знизив їхню чисельність з 50 до приблизно 12.

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Хоча хвороба з часом зникла, популяція одужала не відразу. Причиною був серйозний інбридинг, що спричинив нижчий репродуктивний успіх, а також погіршення стану здоров’я, зокрема, деформації хребта, які часто спостерігаються у чистокровних собак. Це призвело до того, що вовкам було важко полювати на здобич, що перевищувала їх у зрості та вазі.

Раптом на острові з'явився одинокий вовк, якого вчені ідентифікували як "M93" та прозвали "старий сірий хлопець".

M93 не був пов’язаний з існуючою популяцією, а також мав перевагу в тому, що був надзвичайно великим.

Він швидко став племінним самцем в одній із трьох вовчих зграй на острові та вовчиці привели від нього 34 дитинчати, значно покращивши генетичне здоров’я популяції.

Здорові вовки почали полювати на лосів, які від природи є "ненажерливими травоїдними тваринами, які споживають до 14 кілограмів рослинності на день". Зменшивши їхню чисельність, вовки допомогли відновити рівновагу в лісі.

З меншою кількістю лосів дерева почали рости темпами, небаченими за останні десятиліття, що є життєво важливим для відновлення лісу та безлічі видів рослин і тварин, які від нього залежать.

"Переваги, принесені появою M93, тривали приблизно десять років, потім ситуація знову погіршилася – за іронією долі в результаті його надзвичайного репродуктивного успіху. До 2008 року, через два роки після його смерті, 60 відсотків генофонду популяції вовка було успадковано від M93, що призвело до повернення генетичного погіршення", – йдеться у дослідженні.

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Потім M93 сам почав розмножуватися зі своєю дочкою після того, як його партнерка померла, і одночасний інбридинг між іншими членами зграї спровокував швидке скорочення популяції до 2015 року, коли залишилося лише два вовки: пара батько-дочка.

На щастя, програма відновлення, розпочата в 2018 році, знову встановила баланс у системі, і зараз на острові є близько 30 вовків і трохи менше тисячі лосів.

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