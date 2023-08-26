Только один волк помог возродить целую лесную экосистему в США: подробности

Лишь один здоровый волк, который в 1997 году пересек ледяной мост, соединивший Канаду с отдаленным островом Айл-Рояль в США, возродил утраченную популяцию волков, пострадавшую от болезней и инбридинга. Его появление вызвало каскадные эффекты, улучшившие здоровье всей лесной экосистемы.

Как сообщает ScienceAlert, согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, инбридинг и низкое генетическое разнообразие вызывают важную обеспокоенность ученых.

Автор исследования, эколог из Мичиганского технологического университета Сара Хой отметила, что генетические проблемы не просто влияют на конкретную популяцию и увеличивают риск вымирания, они действительно сильно влияют на все другие виды.

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Она сообщила, что первые волки прибыли на остров Айл-Рояль в конце 1940 года, и их основной добычей были лоси, что дало начало самому длинному в мире исследованию системы хищник-жертва. Но до 1980-х годов у волков были проблемы из-за появления вируса, снизившего их численность с 50 до примерно 12.

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Хотя болезнь со временем исчезла, популяция поправилась не сразу. Причиной был серьезный инбридинг, повлекший низший репродуктивный успех, а также ухудшение состояния здоровья, в частности, деформации позвоночника, которые часто наблюдаются у чистокровных собак. Это привело к тому, что волкам было тяжело охотиться на добычу, превышавшую их в росте и весе.

На острове появился одинокий волк, которого ученые идентифицировали как "M93" и прозвали "старый серый парень".

M93 не был связан с существующей популяцией, а также имел преимущество в том, что был очень большим.

Он быстро стал племенным самцом в одной из трех волчьих стай на острове и волчицы привели от него 34 детеныша, значительно улучшив генетическое здоровье популяции.

Здоровые волки начали охотиться на лосей, которые от природы являются "прожорливыми травоядными животными, потребляющие до 14 килограммов растительности в день". Уменьшив их численность, волки помогли восстановить равновесие в лесу.

С меньшим количеством лосей деревья начали расти темпами, невиданными за последние десятилетия, что жизненно важно для восстановления леса и множества видов растений и животных, которые от него зависят.

"Преимущества, принесенные появлением M93, продолжались примерно десять лет, затем ситуация снова ухудшилась – по иронии судьбы в результате его чрезвычайного репродуктивного успеха. К 2008 году, через два года после его смерти, 60 процентов генофонда популяции волка было унаследовано от M93, что привело к возвращению генетического ухудшения", – говорится в исследовании.

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Затем M93 сам начал размножаться со своей дочерью после того, как его партнерша умерла, и одновременный инбридинг между другими членами стаи спровоцировал быстрое сокращение популяции к 2015 году, когда осталось всего два волка: пара отец-дочь.

К счастью, программа восстановления, начатая в 2018 году, снова установила баланс в системе, и сейчас на острове есть около 30 волков и чуть меньше тысячи лосей.

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