Топ-5 натуральних добрив для підживлення кімнатних рослин

Важливо подбати про кімнатні рослини в період їхнього зростання. У цей період, який зазвичай триває з березня до жовтня, квітучі рослини необхідно удобрювати.

Видання Sante Plus запропонувало п'ять натуральних добрив, які є в кожному домі. Найкраще його застосовувати рас на місяць, щоб прискорити ріст вазонів.

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У період вегетативного спокою бажано не удобрювати кімнатні рослини. Вони входять у період "сну", і тому їхні потреби зменшуються. Проте добрива забезпечують їх необхідними поживними речовинами для гарного зростання, такими як азот, фосфор та калій.

Азот є добривом для росту, допомагає рослинам розвивати своє листя та надземну частину. Якщо вашій рослині не вистачає азоту, його листя втрачає колір і стає жовтуватим. Фосфор: цей елемент стимулює розвиток кореневої системи рослин та сприяє їх цвітінню. Дефіцит фосфору викликає потемніння чи почервоніння листя рослин та уповільнення цвітіння. Калій: ця поживна речовина покращує засвоєння рослинами поживних речовин та покращує циркуляцію соку. Це також підвищує стійкість рослин до хвороб.

П'ять натуральних добрив для підживлення рослин

Щоб прикрасити свій інтер'єр красивими вазонами, додайте добрива у воду, якою поливають рослини. Ви отримаєте рідке добриво, що стимулює цвітіння ваших квітів.

1. Мед. Рослини люблять мед, багатий на кальцій, залізо, фосфор, калій, цинк і магній. Ось як можна використовувати мед для рослин:

Розведіть 1-2 столові ложки меду у двох літрах води.

Добре перемішайте та використовуйте цей розчин для поливу рослин.

Застосовуйте це рідке добриво один раз на два тижні.

2. Деревна зола – це натуральне добриво, багате на мінерали. Вона забезпечує рослини різними поживними речовинами, необхідними для їхнього гарного росту, такими як магній, калій або кальцій. Деревна зола також знижує кислотність ґрунту.

Проте таке добриво треба використовувати ощадливо, щоб уникнути дисбалансу в землі. Незбалансований ґрунт може порушити засвоєння рослин, мінералів та мікроелементів.

Зверніть увагу, що ацидофільні рослини, які люблять кислі ґрунти, не люблять золу.

Ось як можна використовувати золу для удобрення рослин. Щоб використати його, просійте зібрану золу після того, як вона охолоне:

Збираємо кілограм золи, яку просіємо після того, як зола охолоне.

Попіл змішують з 10 літрами не вапнякової води, наприклад, дощової.

Це рідке добриво використовується для поливу безпосередньо біля підніжжя рослин у період весняного цвітіння.

3. Аспірин. Він складається із саліцилової кислоти, яка корисна для ваших рослин.

Коли на ваші рослини нападають комахи або їм не вистачає води, вони виробляють саліцилову кислоту через стрес, де перебувають. Ця невелика кількість, яку вони виробляють, дозволяє їм захистити себе від висихання та перемогти хвороби. Саліцилова кислота підвищує імунітет рослин.

Використання аспірину принесе вашим квітучим рослинам багато користі. Його використання також просте та доступне:

Розведіть одну таблетку аспірину на літр води.

Отриманий розчин використовують для поливу кімнатних рослин раз на два місяці.

Цей розчин прискорить зростання рослин і захистить їх від хвороб.

Ви також можете використовувати аспірин для захисту рослин від нападу шкідників. Ось як це робиться:

Половину таблетки аспірину розводять у літрі води.

Цей розчин використовують для поливу рослин один раз на тиждень.

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4. Кавова гуща – улюблене добриво для кислолюбних рослин. Він знижує рН грунту, на превелике задоволення троянд і рододендронів.

Кавова гуща збагачує землю азотом та органікою. Саме це сприяє дренажу та аерації ґрунту. Ви можете посипати її прямо на ґрунт, або зробити рідке добриво.

Зберіть шість чашок використаної кавової гущі та змішайте його з водою.

Дайте постояти тиждень.

Використовуйте цей розчин для поливу кислотолюбних квітів.

5. Яєчна шкаралупа. Деякі відходи корисні для ваших рослин, наприклад, яєчна шкаралупа. Вони багаті на кальцій і містять невелику кількість мікроелементів, корисних для здоров'я ваших рослин.

Ось спосіб приготування підживлення на основі яєчної шкаралупи:

Закип'ятіть літр води у великій каструлі.

Додайте в каструлю від 10 до 20 очищених яєчних шкаралуп.

Зніміть каструлю з вогню та залиште настій на ніч.

Потім розчин фільтрують та рослини поливають.

Це натуральне добриво можна використовувати раз на тиждень.

На додаток до цих добрив можна використовувати інші добрива для ваших рослин, такі як вода для варіння овочів або макаронів, настій морських водоростей або бананової шкірки.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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