Топ-5 способів продовження строку придатності вина, які допоможуть зберегти його смак

Закоркована пляшка вина зберігається роками, при цьому смак вина стає лише кращим. Та після відкриття термін його придатності сильно скорочуюється. Як продовжити життя напою без погіршення смакових якостей підкаже UaPortal.

Поставте його у холодильник

Поставте відкорковане вино у холодильник. При цьому воно має бути закритим. Таким чином сповільниться процес окислення. Відкрите червоне вино може зберігатись холодильнику близько 3 днів, біле –і 5 днів. Натомість солодкі вина зберігаються кілька тижнів.

Перед тим як розлити вино по келихам, витягнуть його з холоду за 20 хвилин до прийому.

Використовуйте поліетиленову тару для ігристих вин

Таке вино не можна знову закоркувати, тому варто перелити його пластикову тар. Таким чином бульбашки не вийдуть, а кисень не потрапить в пляшку.

Перелийте залишки вина в меншу пляшку

Залишки вина краще перелити у пляшку меншого розміру та поставити у холодильник. Це уповільнить процес деградації.

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Використовуйте винну помпу

Помпа допоможе видалити надлишок кисню та сповільнить процес окислення.

Зберігайте корок від шампанського

Якщо ви часто п'єте шампанське, купіть нові корки для такого типу пляшок. Після відкриття пляшки шампанського, корок повторно у пляшку вже неможливо повернути, а от новим можна її закрити.

Такі види корків при закритті пляшки розширюються і затягуються, від чого всередині пляшки зростає тиск.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісне вино.

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