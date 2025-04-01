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Політика

Трамп незадоволений заявами РФ та України щодо війни та пригрозив Путіну новими санкціями

Ціхоцька Марія

Трамп незадоволений заявами РФ та України щодо війни та пригрозив Путіну новими санкціями
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення заявами обох сторін російсько-українського конфлікту. Джерело: getty images

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення заявами обох сторін російсько-українського конфлікту щодо його завершення."Президент надзвичайно наполегливо працює над тим, щоб досягти мирної угоди між Росією та Україною. Він висловив своє невдоволення висловлюваннями керівників з обох сторін цього конфлікту".

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Вона також зазначила, що Трамп закликає до якнайшвидшого завершення конфлікту, і підкреслила, що команди продовжують підтримувати діалог.

Під час зустрічі з журналістами в Білому домі Трамп заявив, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії, якщо російський лідер Володимир Путін "не виконає свої зобов'язання". Водночас він висловив упевненість у тому, що Путін все ж дотримається домовленостей.

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"Я хочу, щоб він (Путін – ред.) уклав угоду, щоб припинити вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту, але зроблю це, якщо вважатиму, що він не справляється з обов’язками".

Також Трамп зауважив, що й українська сторона повинна виконати свої зобов'язання. За його словами, президент України Володимир Зеленський намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини, хоча США в останній момент запропонували інший варіант домовленостей.

Трамп знову підкреслив, що США вже виділили Україні $350 мільярдів, у той час як європейські країни – лише $100 мільярдів. На його думку, угода про рідкісноземельні копалини з Україною дозволить компенсувати витрати Америки.

Також Трамп висловився про неможливість членства України в НАТО, вважаючи це однією з причин початку війни.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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