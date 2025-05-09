Трамп закликав до 30-денного перемирʼя після розмови із Зеленським

Після розмови з Володимиром Зеленським 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією тривають. Трамп зазначив, що Сполучені Штати наполягають на безумовному припиненні вогню терміном на 30 днів.

Він висловив сподівання, що перемир’я буде дотримано, а обидві сторони понесуть відповідальність за збереження його умов. У разі порушення домовленостей США разом із союзниками готові запровадити нові санкції. Про це він написав в соцмережі Truth Social.

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Політик знову звернув увагу на велику кількість загиблих солдатів, яка щотижня зростає, і наголосив, що кожен має прагнути якнайшвидшого припинення війни.

Він підкреслив свою відданість справі миру між Україною та Росією за підтримки європейських країн, зазначивши, що йдеться про досягнення стабільного та тривалого миру.

На завершення Трамп наголосив, що встановлене перемир’я має стати кроком до майбутньої мирної угоди, і додав, що готовий долучитися до процесу в будь-який момент, якщо його участь буде необхідною.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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