Трамп вчергове запропонував Гренландії стати частиною США

Президент США Дональд Трамп знову порушив питання про можливе приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. У своїй заяві він пообіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічний підйом, якщо Гренландія погодиться стати частиною США.

Про це написав Трамп у своїй социмережі Truth Social. "Ми й надалі гарантуватимемо вашу безпеку, як робили це з часів Другої світової війни. Ми готові вкладати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця й забезпечити вам процвітання. А якщо ви забажаєте, зможете стати частиною найвеличнішої країни світу — Сполучених Штатів."

Трамп знову висловив ідею "придбати" Гренландію, найбільший у світі острів, що є автономною частиною Данії. Він поставив під сумнів законні права Данії на острів, заявивши, що "люди навіть не впевнені, чи Данія взагалі має законні підстави володіти Гренландією."

Ще під час свого першого президентського терміну Трамп неодноразово натякав на бажання придбати цей стратегічно важливий і багатий на ресурси регіон. У 2019 році ці заяви викликали різку реакцію з боку Копенгагена, де тоді чітко заявили: "Гренландія не продається".

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5 березня, виступаючи перед Конгресом США, Трамп знову підняв тему Гренландії. Він заявив: "Ми ведемо переговори з усіма, хто має до цього відношення. Думаю, ми отримаємо Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко відреагував на ці слова, заявивши, що гренландці не зацікавлені в тому, щоб стати американцями, і що острів "не можна просто так забрати."

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підтримала цю позицію, наголосивши, що Гренландія "не продається", а її народ має виключне право вирішувати свою долю.

Після серії заяв Трампа про прагнення інтегрувати Гренландію до США, соціологічні опитування показали: понад 40% громадян Данії вважають Сполучені Штати потенційною загрозою для безпеки своєї країни. Рано чи пізно — але це станеться."

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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