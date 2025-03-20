Трамп заявив, що США повинні мати справу з РФ, назвавши її 'найбільшим шматком землі'

Президент США Дональд Трамп охарактеризував Росію як "дуже цінну землю", з якою Сполучені Штати "повинні співпрацювати". Трамп зазначив, що хоча економічне зближення з Росією не є першочерговою метою його політики щодо відокремлення Москви від Пекіна, такий результат міг би мати позитивні наслідки.

"Це може статися побічно, але я вважаю це позитивним. Нам необхідно підтримувати відносини з Росією. Вони контролюють найбільшу територію у світі, навіть більшу за Китай," – підкреслив американський президент. Про це пише Breitbart News.

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На обґрунтування своєї позиції Трамп вказав на географічний масштаб Російської Федерації: "Росія розташована в 11 часових поясах. Можна подорожувати з одного краю до іншого через 11 часових поясів. Їхня територія надзвичайно цінна."

Американський лідер також згадав про нещодавню угоду США з Україною щодо рідкісноземельних мінералів, зазначивши, що завдяки цій домовленості "ми принаймні можемо сказати, що повернули вкладені кошти і можемо рухатися далі."

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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