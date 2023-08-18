Три кімнатні рослини, які приносять удачу, щастя та гроші

Яка квітка приносить удачу - три кімнатні рослини на вдачу, гроші і сімейне щастя

Рослини – це набагато більше, ніж просто декоративний елемент. Деякі сорти мають очищаючі властивості, в той час, як інші ретельно підібрані, щоб поширювати позитивні вібрації і залучати удачу в будинок.

Sante Plus пише, що три рослини здатні залучити достаток та процвітання у 2023 році. Однак фен-шуй рекомендує розміщувати їх у місцях, де енергія може легко циркулювати, зокрема: біля дивана, біля вікна або біля парадного входу.

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Вибір кімнатної рослини залежить насамперед від індивідуальних переваг, а також від сил, що його характеризують. Якщо ви вирішили інтегрувати зелень у свій будинок, то наступні сорти принесуть вам удачу, щастя та позитивну енергію.

Бамбук – рослина з безліччю енергій

Бамбук

Деякі кімнатні рослини є справжніми талісманами. Хоча вони не можуть усунути всі ваші проблеми, але можуть щодня приносити додаткову дозу мотивації.

Це стосується бамбука – рослина з довгим стеблом ідеально знайде своє місце у вашому інтер'єрі. Щоб скористатися перевагами його численних енергій, особливу увагу слід приділити кількості стебел, що його складають.

Відповідно до принципів фен-шуй, мистецтва, що сприяє гармонії між людиною та навколишнім середовищем, бамбук може залучати успіх у кількох областях. А ще це справжній розсіювач щастя у домі!

Щоб принести вам процвітання та удачу, бамбук має містити понад 8 стебел. Крім того, ця рослина не дуже вимоглива і залишається простою у вирощуванні та догляді. Він не любить прямого впливу світла і потребує лише одного поливу на тиждень.

Нефритове дерево або рослина удачі

Нефритове дерево або рослина удачі

Нефритове дерево вже кілька десятиліть є рослиною, пов'язаною з багатством. На додаток до своїх очищаючих властивостей, цей соковитий чагарник із закругленими краями сприяє достатку та розвитку кар'єри.

Така рослина стане ідеальним подарунком на новосілля чи весілля. Його зелене листя також символізує зростання та оновлення, а листя схожі на дрібні монети, що і пов'язує цю рослину з матеріальним благополуччям.

За деякими повір'ями, нефритове дерево бажано купити самостійно, щоб уникнути фінансових проблем. Фен-шуй рекомендує встановлювати цю популярну рослину в південно-східному кутку будинку.

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Пашира – грошове дерево чи щаслива рослина

Пашира

Ще одна рослина, яка обов'язково має бути у вас вдома, – це грошове дерево, також зване Pachira aquatica. Ця рослина, що росте в тропічних регіонах Центральної та Південної Америки, дійсно притягує позитивну енергію та поширює гарні вібрації в будинку.

Відповідно до фен-шуй, головне стебло цієї рослини поглинає енергії щастя та удачі та зберігає їх усередині. Щоб помножити ефект щастя, треба сплести п'ять стволів, щоб отримати користь із позитивних емоцій, які вони випромінюють.

Ще одна перевага: це грошове дерево не потребує особливого догляду, тому що зберігає достатньо води усередині свого ствола.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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