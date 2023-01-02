Три знаки зодіаку часто брешуть: у кожного з них своя причина

Деякі люди часто брешуть, причому не завжди з корисливою метою. Вони можуть заходити з обманом так далеко, що й самі вірять у свої фантазії, і це тісно пов'язане із знаком зодіаку.

За словами астрологів, у списку нечесних знаків зодіаку опинилися Терези, Риби, Овен. У кожного з них своя причина, що визначає таку модель поведінки.

Терези

Терези відомі своєю любов'ю до гармонії та справедливості. Вони брешуть заради того, щоб зберегти стосунки та не засмучувати інших людей. Уродженці знаку намагаються прикрашати реальність так, що й самі починають вірити в казку, однак рано чи пізно це зіграє з ними поганий жарт. Терезів викриють у брехні, а реальність виявиться жорстокою.

Риби

Риби схильні перебільшувати правду або виявляти надмірну емоційність у прагненні отримати те, чого вони хочуть. Уродженці знаку часто маніпулюють як почуттями другої половинки, так і колег по роботі. Риби можуть викликати жалість, щоб їх підтримували, але самі про почуття інших людей не надто замислюються і не прийдуть на допомогу.

Овен

Уродженці цього знаку можуть брехати, щоб досягти своєї мети, при цьому жодної провини за собою вони не відчують. Овни – відмінні маніпулятори, особливо у питаннях, які стосуються фінансів та кар'єрного зростання. Також вони можуть дурити, щоб приховати свої слабкості або уникнути проблем. Це стане проблемою у стосунках із другою половинкою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.