Три знаки зодіаку чекає на важкий період до 12 січня: їм потрібно набратися терпіння

Меркурій у Козерозі та ретроградний Марс у Близнюках до 12 січня принесуть погані новини двом знакам зодіаку. На їхню долю випадуть випробування, впоратися з якими буде непросто.

За словами астрологів, у зоні ризику Раки, Діви та Риби. Їм потрібно набратися терпіння і насамперед дбати про своє здоров'я, а вже потім про все другорядне.

Рак

На Раків чекає поганий час – невдачі на роботі і в особистому житті. У уродженців знаку може зірватися угода, яку вони покладали великі надії, що спричинить невдоволення керівництва. Раки втратять не лише премію, а й шанси на кар'єрне зростання. Цей період буде для них досить важким, їм доведеться зайнятися самоаналізом, аби стати кращими.

Діва

Розташування зірок не буде сприятливим для представників знаку Діва. Їхній настрій буде досить мінливим, і вони часто сумуватимуть у цей період. Уродженці знаку можуть втратити впевненість у собі через неприємності, які переслідуватимуть їх на кожному кроці. Діви опиняться під загрозою звільнення, і якщо вони хочуть зберегти посаду, доведеться постаратися.

Риби

У цей час у Риб можуть виникнути деякі труднощі, оскільки вони схильні ставити собі недосяжні цілі. Уродженці знаку будуть розчаровані та втратять мотивацію до роботи, що ще більше погіршить ситуацію. Риби можуть припуститися помилки, яка буде коштувати їм авторитету. Сварки з другою половинкою також не додадуть оптимізму, Уродженці знаку можуть замкнутися у собі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.