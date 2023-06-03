Трійця 2023: названі три найважливіші прикмети, яким треба слідувати на Зелені свята

Трійця – одне з найважливіших християнських свят. Зелені свята характеризуються різними обрядами та традиціями. Цьогоріч П'ятидесятницю святкують 4 червня.

За церковними канонами на честь Святої Трійці святкування тривають три дні, однак лише перші дві доби переповнені різними обрядами, прикметами та забобонами.

У неділю відзначають Зіслання Святого Духа на апостолів, коли віряни приносять до храмів квіти, трави та гілки дерев для освячення. Ці зелені букети стають оберегами у кожному будинку. На Трійцю заведено було водити хороводи й співати.

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А у понеділок – відзначався Духів день. Було заведено відвідувати богослужіння і молитися. Цього дня заборонялися будь-які роботи на землі.

У світле свято не можна лаятись, сваритися з рідними та близькими. Треба уникати побутової метушні, нічого не можна різати, рубати, заборонено стригти, займатися рукоділлям. Крім того, існують такі заборони: ходити на цвинтар, вінчатись, копати, садити, косити. Вважалося, що земля на це свято є "іменинницею".

Найважливіші прикмети Зелених свят

Багато народних повір'їв цього дня стосуються молодих дівчат, які ще не вийшли заміж.

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Одружуватися з Трійцю не можна — у дні великих церковних свят вінчання не проводяться.

Свататися цього дня — добра прикмета. Вважається, що ті, хто посватається на Трійцю, а одружиться з Покровою, та й житимуть у шлюбі довго і щасливо.

Якщо хлопець дівчину поцілує під березою — дівчина буде його дружиною.

Цього дня слухали зозуль — скільки разів прокує, стільки днів ще доведеться дівчині в батьківському домі провести.

Якщо вмитися ранковою росою, надовго збережеш свіжість та красу.

Дощ на Трійцю - хороша прикмета, що обіцяє рясний урожай хлібів та грибів.

Потрапити під дощ — до добра та виконання мрій.

Хто побачить веселку — набуде здоров'я та багатства наступного року.

Дощі на Трійцю – до теплого літа.

Пропонуємо дізнатися про незвичний обряд на Трійцю, який в Україні зберігся лише в одному селі.

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