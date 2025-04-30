Трійця 2025: на яку дату припадає і які основні традиції Зелених свят

День Святої Трійці, також відомий як П'ятидесятниця або Зелена неділя, належить до дванадцяти найважливіших православних свят. Це перехідне свято, тобто його дата змінюється щороку залежно від дати Великодня.

Це свято вшановує одну з найважливіших подій християнства – Сходження Святого Духа на апостолів. Назва "Трійця" відображає триєдність Бога, який постає у трьох іпостасях: Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. Про це пише РБК.

Церква офіційно започаткувала свято Трійці у 381 році на II Вселенському соборі в Константинополі. Тоді ж було затверджено догмат про рівність та єдиносущність всіх Божих осіб.

Згідно з християнським переданням, на п'ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів зійшов Святий Дух. Апостоли отримали надзвичайні дари, зокрема здатність зцілювати та говорити різними мовами, що дозволило їм поширювати християнство по всьому світу.

Назва "Зелена неділя" пов'язана з дохристиянськими традиціями, коли в цей період відзначали завершення весни й початок літа, вшановували пращурів та дякували природі за її щедрість. Давні українці вірили, що прикрашання оселі зеленими гілками допомагає душам померлих родичів відвідати домівку та символізує оновлення.

З поширенням християнства ці давні традиції органічно поєдналися зі святом Трійці. Зелень та гілки дерев, якими прикрашають храми й оселі, тепер символізують не лише прихід літа, але й животворну силу Святого Духа, що дарує життя всьому Божому творінню.

Дата Трійці завжди визначається відносно Великодня – свято припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння, звідси й назва "П'ятидесятниця".

У 2025 році і православні, і католики відзначали Великдень одночасно – 20 квітня. Отже, День Святої Трійці цього року припадає на неділю, 8 червня.

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