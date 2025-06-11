Ціни кусаються: у яких регіонах України вторинне житло найдорожче

У списку областей із найвищими цінами на вторинне житло переважають західні регіони. Хоча за останній місяць вартість квартир там практично не змінилася.

На першій позиції рейтингу – нерухомість Києва, яку експерти DIM.RIA розглядають окремо від Київської області. Якщо ж говорити виключно про області, то лідером залишається Львівська, повідомляє 24 Канал.

Рейтинг областей з найдорожчими квартирами на вторинному ринку

Однокімнатні квартири. Львівська область очолює рейтинг із середньою ціною однокімнатних квартир у 74,3 тисячі доларів. Другу позицію посідає Закарпатська область, де середня вартість такого житла становить 68 тисяч доларів.

Третє місце займає Вінницька область із середньою ціною 56,6 тисячі доларів. Волинська та Івано-Франківська області посіли четверте і п’яте місця з середніми цінами відповідно 54,9 та 54,8 тисяч доларів.

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Двокімнатні квартири. У сегменті двокімнатних квартир Львівщина та Закарпаття також лідирують. Середня вартість двокімнатного житла тут становить 95,5 та 85,7 тисячі доларів відповідно.

Третє місце займає Чернівецька область із середньою ціною 76,1 тисячі доларів, четверте – Івано-Франківська з 75,5 тисячі доларів, а замкнула п’ятірку Вінницька область зі середньою вартістю двокімнатних квартир близько 73,6 тисячі доларів.

Трикімнатні квартири. Львівська область знову очолює рейтинг із середньою вартістю трикімнатних квартир у 113,6 тисячі доларів. Другу позицію займає Чернівецька область, де середня ціна на таке житло становить 97,2 тисячі доларів.

Третє та четверте місця належать Одеській і Закарпатській областям відповідно – середні ціни там дорівнюють 96,3 та 92,4 тисячі доларів. Замикає п’ятірку Вінницька область, де трикімнатні квартири продають приблизно за 88 тисяч доларів.

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Активність вторинного ринку у травні

У травні найбільший інтерес серед користувачів DIM.RIA викликала вторинна нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях. Щодо пропозицій, то найбільшу активність демонстрували продавці з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.

У травні середні ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири в більшості областей підвищилися. Водночас вартість трикімнатних квартир здебільшого залишилася на колишньому рівні або трохи знизилася.

Раніше ми розповідали, де в Україні злетіли ціни на "двушки".

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