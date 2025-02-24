Ціни на базовий продукт знизяться вже у березні: експерт розкрив деталі

Весна – це час, коли у більшості корів відбувається отелення, що призводить до зростання обсягів виробництва молока та, як наслідок, до збільшення пропозиції на ринку. Тому вже у березні 2025 року очікується зниження цін на молочну продукцію.

За словами Івана Свиноуса, провідного наукового співробітника Інституту аграрної економіки, у коментарі для "Главреду", цей період називається сезоном "великого молока". Збільшення виробництва на тлі низької купівельної спроможності населення спричиняє зниження закупівельних цін, незалежно від категорії молока.

Експерти прогнозують, що у березні відбудеться наступне знищення цін:

Молоко вищого сорту ("екстра") – на 5%, до 17,90 грн/кг (без ПДВ).

Молоко вищого ґатунку – на 6%, до 17,40 грн/кг.

Молоко першого сорту – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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Разом з тим, Іван Свиноус підкреслює, що значного зниження роздрібних цін не передбачається. Зростання вартості енергоносіїв, пального та інших ресурсів для виробництва молочної продукції стримуватиме здешевлення в торговельних мережах. Водночас певне коригування цін все ж відбудеться, адже термін придатності молочних продуктів є обмеженим.

Очікується, що у березні 2025 року вартість пастеризованого молока з жирністю 2,5% може знизитися до 39,4 грн/кг (-2,5%). Ціна вершкового масла з жирністю 72,5% може сягнути 328,6 грн/кг (-5%), а сир із жирністю 9% коштуватиме близько 152 грн/кг (-4%).

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