Ціни на електроенергію та газ у 2025 році: чи будуть підвищувати тарифи

В Україні цього року не передбачається зростання тарифів на газ та електроенергію. Вартість одного кубометра газу залишатиметься на рівні 7,96 грн, і вона не змінюватиметься до завершення воєнного стану та ще протягом шести місяців після його закінчення. Так само, тариф на електроенергію, який нині становить 4,32 грн за кВт*год, у 2025 році переглядати не планують.

Про це зазначається в публікації OBOZ.UA. Хоча наразі майбутнє завершення війни залишається невизначеним, Україна вже зараз розглядає можливі зобов’язання щодо зміни тарифів на комунальні послуги. "Очікується лібералізація", – зазначає урядовець. Водночас офіційна позиція країни незмінна: поки тривають бойові дії, відмовлятися від регульованих тарифів не планують.

Однак у Меморандумі з МВФ вже зазначено, що Україна повинна впродовж шести місяців після завершення воєнного стану розробити план щодо лібералізації ринків газу та електроенергії. Ці терміни повністю відповідають вимогам Закону "Про меморандум...".

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"Потенційні заходи з реформування, як тільки дозволять умови, включають поступове додаткове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань), зовнішнє фінансування та прозора і виняткова пряма бюджетна підтримка ДП в енергетичному секторі за умови наявності бюджетних ресурсів. Після завершення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу", – вказується в меморандумі.

У документі окремо зазначено, що для забезпечення стійкості необхідно поступово збільшувати тарифи на газ та електроенергію до рівня, який покриватиме витрати. Однак, який саме буде рівень "компенсації витрат" через шість місяців після завершення війни, наразі не відомо.

Ситуація з газом може виявитися значно кращою, ніж стан справ з електроенергією. Ще до початку повномасштабної війни в Україні вже діяло ринкове ціноутворення на газ для населення. На той момент на ринку функціонували десятки постачальників, а частка "Нафтогазу" була незначною, оскільки основні обсяги постачання контролювали облгази, що належали Дмитру Фірташу. Проте у 2022 році відбулися кардинальні зміни – облгази Фірташа передали під управління "Нафтогазу". В результаті зараз 98% ринку газопостачання для населення перебуває під контролем НАК.

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Водночас ситуація з електроенергією є більш складною. Торік собівартість її виробництва та доставки вже перевищувала чинний тариф у 4,32 грн за кВт*год. Модель відкритого ринку електроенергії була розроблена ще до початку повномасштабної війни, і її планували запустити раніше. Вона надає можливість споживачам самостійно обирати постачальника.

За прогнозами Національного банку, цього року тарифи залишаться незмінними, а поступове підвищення цін на газ, електроенергію та опалення до економічно обґрунтованих рівнів очікується лише у 2026 році.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів", – зазначається в оцінках НБУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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