Ціни на продукт, без якого не обходиться 'Олів'є', зміняться: прогноз експерта

Найближчими днями в Україні очікується зниження цін на курячі яйця. Основною причиною цієї зміни є потепління, яке сприяє постачанню продукції від домогосподарств, що традиційно знижує вартість яєць на ринку.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що на тлі сприятливих погодних умов ринок стабілізується, а ціни знову почнуть знижуватись. Він зазначив, що під час холоду домогосподарства менше продають свою продукцію, і українці частіше купують яйця безпосередньо у виробників, пише OBOZ.UA.

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Однак з потеплінням, коли фермери відновлюють постачання, ціни починають коригуватися в сторону зниження.

Курячі яйця ціна. Джерело: freepik.com Курячі яйця ціна. Джерело: freepik.com

Попри те, що найближчим часом ціни на яйця можуть знизитись, загалом в Україні є передумови для їх здорожчання. За словами експерта, на це впливають кілька факторів, таких як підвищення тарифів на електроенергію та газ, інфляція, здорожчання логістики та кормів через посуху та неврожай.

Також важливим чинником є "експортний потенціал" яєць. Україна активно постачає продукцію за кордон, і на експортних ринках ціни можуть бути значно вищими. Як зазначає Марчук, коли українські яйця потрапляють на зовнішні ринки, то на внутрішньому ринку ціни також залишаються високими, адже виробники орієнтуються на міжнародні тарифи.

Курячі яйця ціна. Джерело: freepik.com Курячі яйця ціна. Джерело: freepik.com

Станом на 17 грудня 2024 року великі супермаркети в Україні продають фасовані яйця марки "Квочка" по 78,4 грн за десяток, що на 5,46 грн більше, ніж у листопаді. Яйця марки "Ясенсвіт" коштують в середньому 77,9 грн за десяток, що на 7,64 грн дорожче порівняно з минулим місяцем.

Також у супермаркетах можна знайти нефасовані яйця, які продаються поштучно. Ціни на них варіюються від 5,89 грн до 7 грн за штуку, залежно від мережі. Наприклад, у Novus яйце коштує 5,89 грн, в МегаМаркет — 7 грн, а в ЕкоМаркет — 5,99 грн.

Очікується, що на фоні сезонних коливань та ринкових факторів ціни на яйця можуть і надалі змінюватись, тому споживачам варто слідкувати за цінами в супермаркетах та обирати найвигідніші пропозиції.

Нагадаємо, UAportal вже писав, які харчові продукти різко здорожчають в Україні.

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