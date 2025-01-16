Ціни на продукти харчування в Україні б’ють рекорди: які товари подорожчали найбільше

У грудні 2024 року зростання цін на продукти харчування в Україні було зумовлене підвищенням виробничих витрат, зокрема подорожчанням сировини. Найбільше здорожчали оброблені продукти, такі як консервовані чи випечені вироби, – їхня вартість зросла на 14,7%.

Про це зазначає Нацбанк. Зокрема, на підвищення цін наприкінці минулого року вплинуло також зростання зовнішнього попиту.

"Швидкими темпами дорожчали хліб, борошняні та кондитерські вироби, а також м’ясна і молочна продукція. Крім того, ціни на соняшникову олію зростали через низькі обсяги її переробки", – зазначено у повідомленні.

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Також зміна курсу валют призвела до прискорення здорожчання окремих імпортних товарів, таких як:

чай;

риба;

морепродукти;

кава та шоколад, на які впливала ще й обмежена пропозиція на світових ринках.

У 2024 році вартість сирих продуктів зросла на 13,2%. Водночас у грудні річні темпи зростання цін на них уповільнилися порівняно з листопадом.

"Повільніше дорожчала курятина та яйця через збільшення пропозиції, що частково було зумовлено потеплінням. Також повільніше підвищувались ціни на овочі й фрукти завдяки активнішому імпорту. Натомість здорожчання борошна, круп і молока прискорилося через зростання вартості сировини та виробничих витрат. Водночас зниження цін на цукор і свинину відбувалося менш інтенсивно", – повідомили в Нацбанку.

За результатами грудня 2024 року річна інфляція в Україні зросла до 12%, що стало новим максимумом за останній рік. Цей показник перевищив прогнози Нацбанку, який очікував, що інфляція за підсумками року складе до 10%.

Одним із головних чинників зростання цін стало здорожчання продуктів харчування. Найбільше зросли ціни на овочі, які через неврожай подорожчали на 48,3% порівняно з груднем попереднього року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на популярний овоч б'ють рекорди.

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