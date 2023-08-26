Цигарки чи сигарети, палять чи курять: відповідь Авраменка (відео)

Курці в Україні "палять" цигарки чи сигарети. Чи правильно сказати "курять"? Відповідь на це питання дав відомий знавець української мови Олександр Авраменко.

Згідно з тлумачними словниками української мови, слово "курити" можна застосовувати до курців. Воно означає "вдихати й видихати дим якої-небудь речовини, переважно тютюну".

Також це слово означає спалювати певні речовини, або наповнювати приміщення ароматичним димом. Наприклад, "курити фіміам".

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Слово "палити" має кілька значень: знищувати вогнем, спалювати яку-небудь горючу речовину, палити вогонь - освітлювати лампою чи свічкою, обдавати жаром, хвилювати, чи непокоїти, якщо йдеться про певні відчуття, чи переживання. "Палити" може означати й вдихання та видихання диму від тютюну. Також це слово може означати "стріляти з вогнепальної зброї".

Олександр Авраменко пояснює, що курити та палити - це слова-синоніми.

Однак мовний експерт радить використовувати "курити сигарети", адже людина, яка курить, – це курець.

Що стосується вживання слів "цигарки" та "сигарети", то Академічний тлумачний словник української мови визначає ці слова так:

Сигарета – маленька тонка сигара, або цигарка без мундштука.

Цигарка – паперова трубочка (гільза), набита з одного боку тютюном для куріння, або те саме, що самокрутка.

Раніше Авраменко сказав, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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