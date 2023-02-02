Цикламен: правильний догляд, пересадка та розмноження кімнатної рослини

Цикламен (Cyclamen) – квітка із родини Первоцвітових. До складу цього роду входить близько 20 різних видів. Природні житла цикламенів – Середземномор'я, Центральна Європа, деякі регіони Африки, а також Мала Азія.

Виростити цикламен вдома досить просто, при створенні правильних умов квітка не вимагатиме ретельного догляду. Сьогодні існує ціла низка сортів, спеціально призначених для домашнього вирощування. При цьому одна рослина може тішити око протягом кількох років.

Короткі правила вирощування цикламену

Цвітіння. Як правило, з останніх днів жовтня до березня.

Освітленість. Світло розсіяне, але яскраве.

Температурний режим. Влітку – 20-25 градусів, а в зимовий – 10-14 градусів.

Полив. Використовують нижній спосіб поливу. У період цвітіння поливають рясно, причому грунтосуміш весь час повинна бути трохи вологою. Коли цвітіння закінчиться, проводять поступове скорочення частоти і рясності поливу, а після того як листя повністю засохне, грунт суміш зволожують лише для того, щоб воно повністю не просохло.

Вологість повітря. Вона має бути високою. Перш ніж з'являться бутони, цикламени слід систематично зволожувати теплою водою з обприскувача. А після того, як бутони сформуються і під час цвітіння, рослину разом з квітковим горщиком ставлять на піддон, наповнений вологою галькою.

Добриво. З того моменту, як з'явиться листя і до утворення бутонів, квітку підгодовують 1 раз на 4 тижні комплексним добривом для декоративно-листяних рослин. А після того, як сформуються бутони і до кінця цвітіння, підживлення проводять так само 1 раз на місяць, але для цього використовують добриво для квітучих кімнатних рослин.

Період спокою. Як правило, у травні-червні.

Пересадження. Рослину пересаджують щороку відразу після того, як на бульбі з'явиться листя.

Ґрунтосуміш. Торфу, перегною та піску беруть по одній частині, а листового ґрунту – від 2 до 3 частин.

Розмноження. Бульбами та насіннєвим способом.

Шкідливі комахи. Виноградні довгоносики та цикламенові кліщі.

Захворювання. Сіра гнилизна. Також проблеми з рослиною можуть виникнути, якщо його доглядати неналежним чином або не забезпечити оптимальних умов зростання.

Властивості. У бульбах такої рослини міститься отруйний сік, він може стати причиною появи проносу, блювоти та судом.

Догляд за цикламеном у домашніх умовах

Освітлення

Щоб цикламен ріс і розвивався повноцінно, йому потрібне правильне освітлення. Найкраще для цієї квітки підходить західне або східне підвіконня. Оскільки прямі промені сонця можуть завдати шкоди рослині, то якщо вам доведеться поставити її на південне підвіконня, виберіть місце подалі від вікна або притіняйте. Північне вікно для квітки не підходить, тому що там дуже мізерне освітлення.

Температурний режим

Взимку нормальний розвиток та пишне цвітіння цикламену можливі лише в тому випадку, якщо температура повітря буде в межах 10–14 градусів. У теплу пору року оптимальна температура для такої рослини – 20-25 градусів.

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Полив

Поливати квітку слід м'якою водою, температура якої на 2 градуси нижче за кімнатну. Її набирають у ємність за 24 години до поливу і дають добре відстоятися. Протягом усього періоду цвітіння полив має бути рясним. Не допускайте пересушування субстрату в горщику, а також слідкуйте за тим, щоб у ньому не застоювалася рідина. Для цикламена добре підходить нижній полив (через піддон), у цьому випадку вода не потраплятиме на бульбу, серцевину та бутони куща. Коли рослина буде полита, через 2-3 години обов'язково вилийте з піддону зайву воду. По закінченню цвітіння полив скорочують, а коли повністю засохне все листя, а також оголиться бульба, полив повинен стати дуже мізерним і рідким.

Вологість повітря

Для того щоб збільшити вологість повітря, кущ зволожують з пульверизатора, використовуючи для цього дощову або воду, що добре відстоялася. Однак проводити подібну процедуру можна тільки до утворення бутонів, а після цього для підвищення рівня вологості використовують інший спосіб: у піддон всипають мокрий торф або гальку і на нього ставлять горщик для квітів. Слідкуйте за тим, щоб дно ємності не торкалося води.

Добриво

Починати підгодовувати квітку потрібно з того моменту, як у неї тільки з'явиться листя, для цього використовують повне мінеральне або органічне добриво. Як тільки почнеться цвітіння, всі підживлення припиняють. Пам'ятайте, що якщо в субстраті занадто багато азоту, тоді це може призвести до появи гнилі на бульбі.

Період спокою

Як тільки у квітки починає засихати та відмирати листя, це говорить про те, що починається період спокою. Зменшіть частоту, а також рясність поливів, причому робити це потрібно поступово. А коли рослина повністю оголиться, поливають її мізерно і нечасто.

Те приміщення, де знаходиться рослина, систематично провітрюють. По можливості, перенесіть її на балкон, який закритий від сонця. У серпні чи вересні кущ переносять у добре освітлене місце і починають поступово збільшувати полив. Протягом періоду спокою квітку в домашніх умовах можна зберігати й іншим способом: коли кущ відцвіте, проводять скорочення поливу, а коли в нього помре все листя, горщик слід перевернути на 90 градусів і в такому положенні він зберігатиметься до останніх літніх або перших осінніх тижнів.

Пересадка цикламену

Пересадку проводять щорічно в серпні або вересні, а роблять це після того, як з бульби з'явиться перше листя. Ємність для пересадки вибирають широку, а наповнюють її пухким субстратом із рН 5,5–6. Орієнтовний склад грунтосуміші: перегній, пісок і торф (по одній частині), а також листовий грунт (2 або 3 частини). Ще можна використовувати субстрат наступного складу: пісок, перегнійний та листовий ґрунт (1:2:4). Якщо рН грунтосуміші вище 6,5, тоді підвищується ймовірність того, що рослина буде уражена грибковими захворюваннями.

Після того як кущ буде витягнутий з горщика, обрізають усе коріння, що загнило, при цьому постарайтеся не травмувати здорові. Висаджуючи бульбу, врахуйте, що на половину або на третину він повинен підніматися над грунтом, завдяки цьому цвітіння цикламену буде більш пишним. Щоб уникнути застою води у кореневій системі, не забудьте на дні ємності зробити хороший дренажний шар.

Розмноження квітки в домашніх умовах

У промислових теплицях перстський цикламен розмножують насінням, але спосіб цей трудомісткий, тривалий, але головне вимагає спеціальних умов для утримання сіянців: спеціальної дерново-вересової землі, прохолодних умов утримання взимку (10 — 12 °С), частих поливів і ще багатьох тонкощів. Загалом, в домашніх умовах виростити цикламен їхнього насіння неможливо.

Але можна розмножити квітку розподілом бульби, наприклад, розрізавши її на 2 - 4 частини. На кожній частинці має бути кілька бруньок. Зрізи бульби потрібно присипати товченим вугіллям або золою – це запобігає загниванню. Поділ бульб потрібно проводити восени, перед тим як вони почнуть нарощувати листя.

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