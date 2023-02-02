Цикламен: правильный уход, пересадка и размножение комнатного растения

Цикламен (Cyclamen) – цветок из семейства Первоцветовых. В состав этого рода входит около 20 разных видов. Природные жилища цикламенов – Средиземноморье, Центральная Европа, некоторые регионы Африки, а также Малая Азия.

Вырастить цикламен дома достаточно просто, при создании правильных условий цветок не потребует тщательного ухода. Сегодня существует целый ряд сортов, специально предназначенных для домашнего выращивания. При этом одно растение может радовать глаз на протяжении нескольких лет.

Краткие правила выращивания цикламена

Цветение. Как правило, с последних дней октября по март.

Освещенность. Свет рассеянный, но яркий.

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Температурный режим. Летом – 20-25 градусов, а в зимний – 10-14 градусов.

Полив. Используют нижний способ полива. В период цветения поливают обильно, причем почвосмесь все время должна быть немного влажной. Когда цветение закончится, проводят постепенное сокращение частоты и обильности полива, а после того как листья полностью засохнут, почву смесь увлажняют только для того, чтобы они полностью не просохли.

Влажность воздуха. Она должна быть высокой. Прежде чем появятся бутоны, цикламены следует систематически увлажнять теплой водой из опрыскивателя. А после того, как бутоны сформируются и во время цветения, растение вместе с цветочным горшком ставят на поддон, наполненный влажной галькой.

Удобрение. С того момента, как появятся листья и до образования бутонов, цветок подкармливают 1 раз в 4 недели комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений. А после того, как сформируются бутоны и к концу цветения, подкормку проводят так же 1 раз в месяц, но для этого используют удобрение для цветущих комнатных растений.

Период покоя. Как правило, в мае-июне.

Пересадка. Растение пересаживают каждый год сразу после того, как на клубне появится листва.

Почвосмесь. Торфа, перегноя и песка берут по одной части, а листового грунта – от 2 до 3 частей.

Размножение. Картофельами и семенным способом.

Вредные насекомые. Виноградные долгоносики и цикламеновые клещи.

Заболевание. Серая гниль. Также проблемы с растением могут возникнуть, если за ним ухаживать ненадлежащим образом или не обеспечить оптимальных условий роста.

Свойства. В клубнях такого растения содержится ядовитый сок, он может стать причиной появления поноса, рвоты и судорог.

Уход за цикламеном в домашних условиях

Освещение

Чтобы цикламен рос и развивался полноценно, ему нужно правильное освещение. Лучше всего для этого цветка подходит западный или восточный подоконник. Поскольку прямые лучи солнца могут причинить вред растению, то если вам придется поставить его на южный подоконник, выберите место подальше от окна или притеняйте. Северное окно для цветка не подходит, потому что там очень скудное освещение.

Температурный режим

Зимой нормальное развитие и пышное цветение цикламена возможны только в том случае, если температура воздуха будет в пределах 10-14 градусов. В теплое время года оптимальная температура для такого растения – 20-25 градусов.

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Полив

Поливать цветок следует мягкой водой, температура которой на 2 градуса ниже комнатной. Ее набирают в емкость за 24 часа до полива и дают хорошо отстояться. В течение всего периода цветения полив должен быть обильным. Не допускайте пересушивания субстрата в горшке, а также следите за тем, чтобы в нем не застаивалась жидкость. Для цикламена хорошо подходит нижний полив (через поддон), в этом случае вода не попадает на клубень, сердцевину и бутоны куста. Когда растение будет полито, через 2-3 часа обязательно вылейте из поддона лишнюю воду. По окончании цветения полив сокращают, а когда полностью засохнут все листья, а также обнажится клубень, полив должен стать очень скудным и жидким.

Влажность воздуха

Для того чтобы увеличить влажность воздуха, куст увлажняют с пульверизатора, используя для этого хорошо отстоявшуюся дождевую или воду. Однако проводить подобную процедуру можно только до образования бутонов, а затем для повышения уровня влажности используют другой способ: в поддон всыпают мокрый торф или гальку и на него ставят цветочный горшок. Следите за тем, чтобы дно емкости не касалось воды.

Удобрение

Начинать прикармливать цветок нужно с того момента, как у него только появится листва, для этого используют полное минеральное или органическое удобрение. Как только начнется цветение, все подкормки прекращают. Помните, что если в субстрате слишком много азота, то это может привести к появлению гнили на клубне.

Период покоя

Как только у цветка начинают засыхать и отмирать листья, это говорит о том, что начинается период покоя. Уменьшите частоту, а также обильность поливов, причем делать это нужно постепенно. А когда растение полностью обнажится, поливают его скудно и нечасто.

Помещение, где находится растение, систематически проветривают. По возможности, перенесите ее на балкон, закрытый от солнца. В августе или сентябре куст переносят в хорошо освещенное место и начинают постепенно увеличивать полив. В течение периода покоя цветок в домашних условиях можно хранить и другим способом: когда куст отцветет, проводят сокращение полива, а когда у него умрет все листья, горшок следует перевернуть на 90 градусов и в таком положении он будет сохраняться до последних летних или первых осенних недель.

Пересадка цикламена

Пересадку проводят ежегодно в августе или сентябре, а делают это после того, как из клубня появится первая листва. Емкость для пересадки выбирают широкую, а наполняют ее рыхлым субстратом с рН 5,5-6. Ориентировочный состав почвосмеси: перегной, песок и торф (по одной части), а также листовой грунт (2 или 3 части). Еще можно использовать субстрат следующего состава: песок, перегнойную и листовую почву (1:2:4). Если почвосмеси рН выше 6,5, тогда повышается вероятность того, что растение будет поражено грибковыми заболеваниями.

После того как куст будет вытянут из горшка, обрезают все загнившие корни, при этом постарайтесь не травмировать здоровые. Высаживая клубень, учтите, что на половину или треть он должен подниматься над почвой, благодаря этому цветение цикламена будет более пышным. Чтобы избежать застоя воды в корневой системе, не забудьте на дне емкости сделать хороший дренажный слой.

Размножение цветка в домашних условиях

В промышленных теплицах перстский цикламен размножают семенами, но способ этот трудоемкий, длительный, но главное, требующий специальных условий для содержания сеянцев: специальной дерново-вересковой земли, прохладных условий содержания зимой (10—12 °С), частых поливов и еще многих тонкостей. В общем, в домашних условиях вырастить цикламен их семян невозможно.

Но можно размножить цветок делением клубня, например, разрезав его на 2 – 4 части. На каждой частице должно быть несколько почек. Срезы клубня нужно присыпать толченым углем или золой – это предотвращает загнивание. Разделение клубней нужно проводить осенью, перед тем как они начнут наращивать листву.

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