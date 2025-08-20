Какая категория УБД может потерять льготы в 2025 году и почему

В 2025 году участники боевых действий должны обновить свои данные, чтобы не лишиться льгот на оплату коммунальных услуг. Для большинства ветеранов они продолжатся автоматически, однако при условии, что не изменились обстоятельства, влияющие на размер и право на пособие.

Если же произошло изменение адреса проживания, состава семьи, категории льготника или перечня жилищно-коммунальных услуг, необходимо подать новое заявление в Пенсионный фонд в течение 30 дней. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Подать документы можно по почте, через сервисный центр ПФУ, на портале электронных услуг или посредством е-подписи в приложении "Действие".

