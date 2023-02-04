"Квітка метелик" або оксаліс: як доглядати за незвичною кімнатною рослиною

Оксаліс – це декоративна кімнатна культура з гарним листям, яке нагадує метеликів, і милими квіточками, схожими на ромашки. Пелюстки бутонів оксалісу бувають білими, ліловими, жовтими, рожевими, червоними. Своєю другою назвою культура завдячує кислому присмаку, який вийшов через високий вміст аскорбінової та щавлевої кислоти в листі та стеблах. Вирощування кислиці в домашніх умовах не становить особливої складності. Такі кімнатні квіти невибагливі та добре приживаються на новому місці.

Існують багаторічні та однорічні оксаліси, а також цибулинні та бульбові. У дикій природі кислиця зростає у Південній Африці, Латинській Америці та у теплих регіонах Європи. Цікавим є факт, що кислиця — це національний символ Ірландії. Широке поширення та велика популярність культури пов'язана з її привабливістю та невибагливістю у догляді.

Короткий опис вирощування

Цвітіння. З останніх днів травня або з перших червня і до самої зими.

Освітленість. Необхідне яскраве світло, яке має бути обов'язково розсіяним.

Температурний режим. Протягом періоду вегетації температура повітря має бути в межах від 20 до 25 градусів, а в період спокою від 12 до 18 градусів.

Полив. У весняно-літній період полив має бути рясним, а в холодну пору року – від помірного до мізерного.

Вологість повітря. Добре росте при вологості повітря, яка характерна для житлових приміщень, проте якщо в кімнаті занадто жарко, іноді зволожуйте листя з пульверизатора.

Добриво. Під час інтенсивного росту підживлення проводять 1 раз на 15–20 днів, для цього використовують мінеральні комплексні добрива в половинному дозуванні, що рекомендується виробником.

Період спокою. Він починається після цвітіння і триває 4-6 тижнів.

Пересадка. Пересадку молодих кущів проводять щороку, а дорослих – 1 раз на 2 або 3 роки.

Розмноження. Найчастіше використовують бульби або дочірні цибулини, а рідко – насіннєвий метод.

Шкідливі комахи. Попелиці, щитівки та павутинні кліщі.

Захворювання. Фузаріоз та сіра гнилизна.

Властивості. Ця рослина має цілющі властивості, в її листі міститься велика кількість вітаміну С.

Догляд за кислицею в домашніх умовах

Освітлення

Для того, щоб вирощування кислиці виявилося успішним, їй потрібно створити такі умови, які максимально наближені до природних. Вона потребує великої кількості яскравого світла, проте воно має бути обов'язково розсіяним. У жодному разі не допускайте, щоб пряме проміння сонця потрапило на листя.

Температурний режим

У теплу пору року квітка вважає за краще перебувати при температурі повітря від 20 до 25 градусів. У зимовий час її забирають у більш прохолодне місце, якщо цього не зробити, тоді цвітіння може не настати.

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Полив та обприскування

У весняно-літній період поливати рослину треба рясно, але при цьому не допускайте застою рідини в кореневій системі куща. Восени проводять скорочення поливу, а в зимові місяці полив повинен бути мізерним і рідкісним, але допускати повного пересушування грудки землі в горщику не можна.

Кислиця нормально росте і розвивається без регулярного обприскування листя з пульверизатора. Але якщо в кімнаті дуже жарко і душно, тоді обприскування для квітки буде дуже корисним, для цього використовують нехолодну воду, що заздалегідь прокип'ячена. Проте взимку зволожувати квітку не можна.

Період спокою

У частини видів кислиці взимку спостерігається період спокою, тривалість якого становить від 4 до 6 тижнів. Прослідкуйте за кислицею, коли вона закінчить цвісти, якщо в неї почне масово облітати листя, тоді слід скоротити полив і прибрати її в більш прохолодне місце, де вона буде знаходитись до кінця періоду спокою. Однак у деяких випадках листя не облітає, а рослина просто припиняє рости, в цьому випадку її теж потрібно прибрати в прохолодне місце, щоб вона добре відпочила. Поливати в цей час кущ потрібно дуже рідко і невеликою кількістю води, але ком землі в горщику пересихати не повинен. Відразу ж після того як у рослини почнуть відростати молоденькі пагони, квітку пересаджують у новий грунт і повертають на її звичайне місце, при цьому відновлюють поливи і не забувають своєчасно її підгодовувати.

Підживлення

Кімнатну кислицю треба обов'язково систематично підгодовувати, використовуючи для цього комплексне мінеральне добриво. Підживлення проводять протягом періоду вегетації та цвітіння з періодичністю 1 раз на 15–20 днів, при цьому використовують живильний розчин такої концентрації, яка буде вдвічі менша за рекомендовану виробником.

Пересадка кислиці

Юні оксаліси потребують щорічних пересадок, але дорослі кущі можна пересаджувати вдвічі чи втричі рідше. Для цього використовують спосіб перевалки. Пересадка оксалісу повинна проводитися з настанням весни, коли рослини прокидаються після зимового періоду спокою. Старі кислиці досить часто пересаджують через хворобу, надмірне розростання куща або втрату декоративності. У такому разі пересадку можна проводити не лише навесні. Багато квітникарів рекомендують для кращої адаптації займатися пересадкою куплених приблизно тиждень тому екземплярів.

Способи розмноження

Розмноження насінням

Кислиці, що ростуть у дикій природі, розмножуються насінням. Однак у квітникарів даний спосіб розмноження використовується не часто, оскільки він порівняно довгий і низькоефективний. Але якщо у вас є бажання виростити квітку саме із насіння, тоді можна спробувати це зробити. Покрокова інструкція посіву насіння:

Насамперед підготуйте відповідну грунтосуміш. До її складу повинні входити пісок, торф та листовий перегній (1:4:4).

На самому початку весни поступово розподіліть насіння по поверхні субстрату, при цьому закладати або присипати його зверху землею не потрібно.

Накрийте ємність склом (плівкою), що дозволить підтримувати необхідну для проростання високу вологість (близько 100%).

Посіви переставте у прохолодне (від 16 до 18 градусів) і добре освітлене місце, світло має бути обов'язково розсіяним. Слідкуйте за тим, щоб субстрат у ємності був весь час трохи вологуватим, для цього треба регулярно проводити полив за допомогою розпилювача.

Не забувайте щодня провітрювати посіви.

Якщо все зробити правильно, то перші сіянці з'являться через 7-30 днів (залежно від свіжості насіннєвого матеріалу).

Розмноження дочірніми цибулинками

Набагато швидше та простіше розмножити квітку вегетативно. Для цього під час пересадки у куща необхідно акуратно відокремити дочірні бульбочки або цибулинки, що сформувалися навколо стрижневого кореня. Після цього їх по кілька штук висаджують в одну ємність і засипають зверху невеликою кількістю субстрату. Після цього горщик прибирають у півтінь і не забувають зрідка проводити помірний полив. Коли з'являться молоденькі пагони, ємність переставляють у добре освітлене місце, захищене від прямих променів сонця, а через 4-6 тижнів ваш будинок вже прикрашатиме пишний кущ.

Поділ бульби

Відразу після закінчення періоду спокою, коли на кущі сформується перша нова листова пластина, бульбу потрібно вийняти з горщика і видалити з нього весь субстрат. Обережно промийте її в рожевому розчині марганцевого калію та гострим продезінфікованим інструментом поділіть на кілька частин. Місця зрізів на дільницях потрібно присипати вугільним порошком, після чого їх висаджують в індивідуальні горщики. Потім їх переносять у добре освітлене місце (світло має бути розсіяним) і забезпечують їм регулярний полив, який проводиться відразу після просихання грудки землі в горщику. Підживлення дольок проводять 1 раз на 15 днів, при цьому вперше добрива вносять через тиждень після посадки.

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