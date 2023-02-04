"Цветок бабочка" или оксалис: как ухаживать за необычным комнатным растением

Оксалис – это декоративная комнатная культура с красивыми листьями, напоминающими бабочек, и милыми цветочками, похожими на ромашки. Лепестки бутонов оксалиса бывают белыми, лиловыми, желтыми, розовыми, красными. Своим вторым названием культура обязана кислому привкусу, который получился из-за высокого содержания аскорбиновой и щавелевой кислоты в листьях и стеблях. Выращивание кислицы в домашних условиях не составляет особой сложности. Такие комнатные цветы неприхотливы и хорошо приживаются на новом месте.

Есть многолетние и однолетние оксалисы, а также луковичные и клубневые. В дикой природе кислица растет в Южной Африке, Латинской Америке и теплых регионах Европы. Интересен факт, что кислица — это национальный символ Ирландии. Широкое распространение и большая популярность культуры связана с ее привлекательностью и неприхотливостью в уходе.

Краткое описание выращивания

Цветение. С последних дней мая или с первых июня и до самой зимы.

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Освещенность. Необходим яркий свет, который должен быть обязательно рассеян.

Температурный режим. В период вегетации температура воздуха должна быть в пределах от 20 до 25 градусов, а в период покоя от 12 до 18 градусов.

Полив. В весенне-летний период полив должен быть обильным, а в холодное время года – от умеренного до скудного.

Влажность воздуха. Хорошо растет при влажности воздуха, характерной для жилых помещений, однако если в комнате слишком жарко, иногда увлажняйте листья из пульверизатора.

Удобрение. Во время интенсивного роста подкормки проводят 1 раз в 15–20 дней, для этого используют минеральные комплексные удобрения в рекомендуемой производителем половинной дозировке.

Период покоя. Он начинается после цветения и длится 4-6 недель.

Пересадка. Пересадку молодых кустов проводят каждый год, а взрослых – 1 раз в 2 или 3 года.

Размножение. Чаще используют клубни или дочерние луковицы, а редко – семенной метод.

Вредные насекомые. Тли, щитовки и паутинные клещи.

Заболевание. Фузариоз и серая гниль.

Свойства. Это растение обладает целебными свойствами, в его листьях содержится большое количество витамина С.

Уход за кислицей в домашних условиях

Освещенность

Для того чтобы выращивание кислицы оказалось успешным, ей нужно создать такие условия, которые максимально приближены к естественным. Она нуждается в большом количестве яркого света, однако оно должно быть обязательно рассеянным. Ни в коем случае не допускайте, чтобы прямые лучи солнца попали на листья.

Температурный режим

В теплое время года цветок предпочитает находиться при температуре воздуха от 20 до 25 градусов. В зимнее время ее забирают в более холодное место, если этого не сделать, тогда цветение может не наступить.

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Полив и опрыскивание

В весенне-летний период поливать растение нужно обильно, но при этом не допускайте застоя жидкости в корневой системе куста. Осенью проводят сокращение полива, а в зимние месяцы полив должен быть скудным и редким, но допускать полного пересушивания кома земли в горшке нельзя.

Кислица нормально растет и развивается без регулярного опрыскивания листьев из пульверизатора. Но если в комнате очень жарко и душно, тогда опрыскивание для цветка будет очень полезным, для этого используют заранее прокипяченную нехолодную воду. Однако зимой увлажнять цветок нельзя.

Период покоя

У части видов кислицы зимой наблюдается период покоя, продолжительность которого составляет от 4 до 6 недель. Следите за кислицей, когда она закончит цвести, если у нее начнет массово облетать листья, тогда следует сократить полив и убрать ее в более прохладное место, где она будет находиться до конца периода покоя. Однако в некоторых случаях листья не облетают, а растение просто прекращает расти, в этом случае его тоже нужно убрать в прохладное место, чтобы оно хорошо отдохнуло. Поливать в это время куст нужно очень редко и небольшим количеством воды, но ком земли в горшке пересыхать не должен. Сразу после того как у растения начнут отрастать молоденькие побеги, цветок пересаживают в новую почву и возвращают на ее обычное место, при этом восстанавливают поливы и не забывают своевременно ее подкармливать.

Подкормка

Комнатную кислицу нужно обязательно систематически подкармливать, используя для этого комплексное минеральное удобрение. Подкормку проводят в течение периода вегетации и цветения с периодичностью 1 раз в 15–20 дней, при этом используют питательный раствор такой концентрации, которая будет вдвое меньше рекомендованной изготовителем.

Пересадка кислицы

Юные оксалисы нуждаются в ежегодных пересадках, но взрослые кусты можно пересаживать вдвое или втрое реже. Для этого используют способ перевалки. Пересадка оксалиса должна производиться с наступлением весны, когда растения просыпаются после зимнего периода покоя. Старые кислицы довольно часто пересаживают по болезни, чрезмерному разрастанию куста или потере декоративности. В таком случае пересадку можно производить не только весной. Многие цветоводы рекомендуют для лучшей адаптации заниматься пересадкой купленных примерно неделю назад экземпляров.

Способы размножения

Размножение семенами

Кислицы, произрастающие в дикой природе, размножаются семенами. Однако у цветоводов данный способ размножения используется не часто, поскольку он сравнительно длинный и низкоэффективный. Но если у вас есть желание вырастить цветок именно из семян, тогда можно попытаться это сделать. Пошаговая инструкция посева семян:

В первую очередь подготовьте соответствующую почвосмесь. В ее состав должен входить песок, торф и листовой перегной (1:4:4).

В самом начале весны постепенно распределите семена по поверхности субстрата, при этом закладывать или присыпать их сверху землей не нужно.

Накройте емкость стеклом (пленкой), что позволит поддерживать необходимую для прорастания высокую влажность (около 100%).

Посевы переставьте в холодное (от 16 до 18 градусов) и хорошо освещенное место, свет должен быть обязательно рассеян. Следите за тем, чтобы субстрат в емкости был все время немного влажным, для этого нужно регулярно производить полив с помощью распылителя.

Не забывайте каждый день проветривать посевы.

Если все сделать правильно, то первые сеянцы появятся через 7-30 дней (в зависимости от свежести семенного материала).

Размножение дочерними луковичками

Гораздо быстрее и проще размножить цветок вегетативно. Для этого при пересадке у куста необходимо аккуратно отделить дочерние пузырьки или луковички, сформировавшиеся вокруг стержневого корня. После этого их по нескольку штук высаживают в одну емкость и засыпают сверху небольшим количеством субстрата. После этого горшок убирают в полутень и не забывают изредка производить умеренный полив. Когда появятся молоденькие побеги, емкость переставляют в хорошо освещенное место, защищенное от прямых лучей солнца, а через 4-6 недель ваш дом уже будет украшать пышный куст.

Разделение клубня

Сразу после окончания периода покоя, когда на кусте сформируется первая новая листовая пластина, клубень нужно вынуть из горшка и удалить из него весь субстрат. Осторожно промойте в розовом растворе марганцевого калия и острым продезинфицированным инструментом разделите на несколько частей. Места срезов на участках нужно присыпать угольным порошком, после чего их высаживают в индивидуальные горшки. Затем их переносят в хорошо освещенное место (свет должен быть рассеянным) и снабжают им регулярный полив, который производится сразу после просыхания кома земли в горшке. Подкормку долек проводят 1 раз в 15 дней, при этом впервые удобрения вносят через неделю после посадки.

Напомним, UAportal рассказал, как ухаживать за популярным цветком "Женское счастье". Спатифиллум, как его действительно называют, очень любит влажную среду, однако не требует тщательного и сложного ухода.

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