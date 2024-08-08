ТЦК може мобілізувати чоловіка, який був заброньований – Закарпатський суд

Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке може мати значний вплив на тих, хто має бронювання. Суддя визнав, що за певних умов ТЦК має право мобілізувати навіть заброньованих чоловіків.

Суд наголосив, що відповідальність за своєчасне повідомлення ТЦК про наявність бронювання лежить безпосередньо на військовозобов'язаному. Тобто, якщо чоловік, який має право на відстрочку, не повідомив про це військовий комісаріат, його можуть мобілізувати, повідомляє видання SUD.UA.

Зазначається, що суд розглянув справу чоловіка, який був заброньований, але не повідомив про це ТЦК вчасно. В результаті його мобілізували. Хоча Генштаб ЗСУ зобов'язаний доводити інформацію про бронювання до ТЦК, але основний обов'язок повідомити про свою бронь лежить на самому військовозобов'язаному.

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Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив, що ТЦК може мобілізувати заброньованого чоловіка, якщо той не повідомив ТЦК про своє бронювання вчасно. Це рішення суду було прийнято 16 травня 2024 року у справі №260/1111/24.

Суд вказав, що військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, зобов'язані своєчасно повідомляти ТЦК про наявність таких підстав. Реалізація права на відстрочку повинна відбуватися до моменту набуття статусу військовослужбовця.

У цій справі чоловік не повідомив ТЦК про своє бронювання, через що йому було відмовлено у відстрочці. Хоча Генштабу ЗСУ доручено доводити наказ про бронювання до ТЦК у триденний строк, це не звільняє від обов'язку повідомлення.

Чоловік звернувся до суду з позовом щодо скасування мобілізаційного розпорядження та наказу про зарахування до списків особового складу, стверджуючи, що був заброньований та непридатний до служби. Суд відхилив позов, вказавши на обов'язок активного інформування ТЦК та відсутність доказів надання необхідних документів.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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