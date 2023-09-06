Вчені знайшли корисний та практичний спосіб використання кавової гущі

Дослідники з Австралії розробили новий спосіб покращити міцність бетону на 30% шляхом переробки та включення кавової гущі до складу суміші.

Цей новий рецепт може вирішити декілька проблем одночасно, пише Sciense Alert. Щороку у світі виробляється дуже велика кількість кавових відходів – близько 10 мільярдів кілограмів, і більшість з них потрапляє на смітник.

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Утилізація органічних відходів створює екологічні проблеми, оскільки вона призводить до виділення парникових газів, таких як метан і вуглекислий газ, які сприяють зміні клімату, пояснює інженер університету RMIT, Раджів Ройчанд.

Зі стрімко зростаючим будівельним ринком у всьому світі постійно зростає попит на ресурсоємний бетон, що також викликає екологічні проблеми.

Несприятливий видобуток природного піску, який зазвичай відбувається на руслах річок та прибережних зонах, має значний вплив на навколишнє середовище, зауважує інженер RMIT, Цзе Лі.

Є критичні та довгострокові проблеми з підтримкою сталого постачання піску через обмеженість ресурсів та вплив видобутку піску на навколишнє середовище. Застосовуючи концепцію замкненої економіки, ми могли б не лише уникнути викидів органічних відходів на сміттєзвалище, а й більш ефективно використовувати природні ресурси, такі як пісок"

Однак органічні матеріали, такі як кавова гуща, не можуть бути безпосередньо додані до бетону через викиди хімічних речовин, які можуть знизити міцність будівельного матеріалу. Для вирішення цієї проблеми дослідники нагріли кавову гущу до температури понад 350°C (близько 660°F), видаливши кисень.

Цей процес відомий як піроліз. Під впливом високої температури органічні молекули розщеплюються, утворюючи пористе біовугілля, яке може взаємодіяти з цементною матрицею і підвищувати міцність бетону. Дослідники також експериментували із піролізом кавової гущі при 500°C, але отримані частинки біовугілля були менш міцними.

Наразі команда дослідників працює над оцінкою тривкості їхнього бетону. Вони також досліджують вплив цього матеріалу під час заморожування, вологої середовища, стирання та інших стресових факторів.

У майбутньому дослідники також планують вивчати можливість використання інших органічних відходів, таких як деревина, харчові та сільськогосподарські відходи, для створення біовугілля.

"Наші дослідження знаходяться на початковому етапі, але ці відкриття відкривають інноваційні можливості для значного зменшення обсягу органічних відходів, які відправляються на сміттєзвалище", – говорить інженер RMIT, Шеннон Кілмартін-Лінч.

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