Вчені натрапили на докази існування примітивних вірувань у неандертальців: знайшли черепи тварин віком 40 тисяч років

Експедиція, яка працювала на території печери Куева-дес-Куб'єрта натрапили на велику кількість черепів тварин віком 40 тис. років тому. Вчені впевнені, що їх використовували для ритуалів. Всього було знайдено 35 черепів рогатих тварин. Серед них були 28 голів великої рогатої худоби, у тому числі бізонів та зубрів, п’ять оленів та два носороги.

Про це пише NV.ua.

Крім того, у печері знайшли знаряддя праці неандертальців. Враховуючи, що черепи, ймовірно в їжу не вживали, адже на них дуже мало м’яса, вони використовувались у ритуальних цілях.

Вчені припускають, що тварин вбили в іншому місці, а голови просто переносили у печеру з метою проведення ритуалів. Знахідка розкриває нові подробиці життя та побуту неандертальців, підтверджуючи, що ці люди мали вірування та пов’язані з ними культи та ритуали.

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Також, вивчаючи древні вогнища, вчені дізнались, що неандертальці готували різноманітні страви, зокрема млинці.

Нагадаємо, в Колумбії знайшли скарби, які належали цивілізації муіска.

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