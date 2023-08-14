Вчені назвали найгірший та найсприятливіший місяць року для того, щоб схуднути

У який місяць року краще починати схуднення

Останні дослідження вчених підтверджують, що найкращий час для початку схуднення – зима, а зокрема січень. Дослідники з Оксфордського університету протягом року спостерігали за стилями життя 85 тисяч мешканців Англії, які віддавали перевагу здоровому харчуванню, фізичним навантаженням та зусиллям скинути надмірну вагу.

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Результати дослідження показали, що особи, що вирішили розпочати дієту взимку, а особливо в січні, здатні скидати більше кількості кілограмів, ніж ті, хто вирішив змінити свій спосіб життя в будь-який інший період року. Виявилося, що їхні досягнення були на рівень вищі – від 12% до 30%, пише borg.expert.

Дослідники також виявили, що найменш сприятливими місяцями для схуднення є серпень, а за ним йдуть липень та вересень.

Важливо відзначити, що вчені врахували при проведенні дослідження той факт, що взимку люди, в загальному, мають більший ваговий показник, ніж у літні місяці.

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