Вчені виявили, що отрута павуків, яка викликає некроз статевого члена, може працювати як альтернатива віагрі

Отрута бразильського мандрівного павука (Phoneutria nigriventer) може призвести до некрозу статевого члена, що фактично означає вмирання тканин статевого органа, і у деяких випадках може вимагати ампутації.

Ця отрута є дуже небезпечною і потрібно уникати контакту з нею. Однак дослідження показують, що в невеликих дозах отрута може містити підказки для подальшого дослідження в області лікування сексуальної дисфункції, подібної до Віагри. Про це пише Sciense Alert.

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Велика доза отрути, яку виділяє цей павук природньо, може викликати ерекцію у ссавців. Проте ця ерекція дуже болюча і триває занадто довго для здійснення статевого акту. Ця аномально витягнута ерекція технічно відома як пріапізм, і вона супроводжується відчуттями нудоти та спазмами в животі.

Phoneutria nigriventer також відомий як "банановий павук", оскільки він часто знаходиться на листках бананових дерев. Розмір тіла цього павука може сягати до п'яти сантиметрів, а розмах його ніг іноді може бути втричі більшим. Цей вид павуків є одним з найтоксичніших серед павуків.

Незважаючи на це, вчені з Федерального університету Мінас-Жерайс в Бразилії розробили синтетичну версію молекули отрути, яка викликає ерекцію. Ця синтетична версія отрути називається BZ371A, і її успішно випробували на мишах та щурах. Після нанесення гелю, який містить BZ371A, на пах тварин, відбувалася ерекція.

Ці ефекти виникають через те, що отрута P. nigriventer (і BZ371A) спричинює виділення оксиду азоту в організмі, що в свою чергу збільшує приплив крові до статевих органів. Віагра працює на подібному принципі, роблячи пеніс більш чутливим до оксиду азоту під час сексуального збудження.

Однак важливо відзначити, що ця нова терапія була успішно випробувана на лабораторних тваринах і ще потребує подальших клінічних випробувань на людях. Планують провести дослідження на чоловіках з еректильною дисфункцією, а також на жінках з аналогічними проблемами в сексуальній сфері.

Команда вчених, яка займається цим дослідженням, підкреслює важливість збереження біорізноманіття в світі тварин, оскільки відкриття природних хімічних сполук і методів може мати велике значення для медицини та фармацевтики, навіть у токсичних отрут.

Раніше вчені показали, як паразит виривався з тіла павука.

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