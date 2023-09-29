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Ученые обнаружили, что яд пауков, вызывающий некроз полового члена, может работать как альтернатива виагре

Игорь Романько

Ученые разработали средство на основе яда бразильского странствующего паука, вызывающего эрекцию

Яд бразильского бродячего паука (Phoneutria nigriventer) может привести к некрозу полового члена, что фактически означает умирание тканей полового органа, и в некоторых случаях может потребовать ампутации.

Этот яд очень опасен и нужно избегать контакта с ним. Однако исследования показывают, что в небольших дозах яд может содержать подсказки для дальнейшего исследования в области лечения сексуальной дисфункции, подобной Виагре. Об этом пишет Sciense Alert.

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Большая доза яда, которую выделяет этот паук естественно, может вызвать эрекцию у млекопитающих. Однако эта эрекция очень болезненна и длится слишком долго для совершения полового акта. Эта аномально извлеченная эрекция технически известна как приапизм, и она сопровождается ощущениями тошноты и спазмами в животе.

Phoneutria nigriventer также известен как "банановый паук", поскольку он часто находится на листьях банановых деревьев. Размер тела этого паука может достигать пяти сантиметров, а размах его ног иногда может быть втрое больше. Этот вид пауков является одним из наиболее токсичных среди пауков.

Несмотря на это, ученые из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии разработали синтетическую версию молекулы яда, вызывающего эрекцию. Эта синтетическая версия яда называется BZ371A, и ее успешно опробовали на мышах и крысах. После нанесения геля, содержащего BZ371A, на запах животных, происходила эрекция.

Эти эффекты возникают из-за того, что яд P. nigriventer (и BZ371A) вызывает выделение оксида азота в организме, что в свою очередь увеличивает приток крови к половым органам. Виагра работает на подобном принципе, делая пенис более чувствительным к окислу азота во время сексуального возбуждения.

Однако важно отметить, что эта новая терапия была успешно испытана на лабораторных животных и требует дальнейших клинических испытаний на людях. Планируется провести исследования на мужчинах с эректильной дисфункцией, а также на женщинах с аналогичными проблемами в сексуальной сфере.

Команда ученых, занимающаяся этим исследованием, подчеркивает важность сохранения биоразнообразия в мире животных, поскольку открытие природных химических соединений и методов может иметь большое значение для медицины и фармацевтики даже у токсичных ядов.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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