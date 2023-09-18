Вчені припускають, що невидима темна матерія є причиною викривленої форми Чумацького шляху

Вчені вважають, що темна матерія може бути причиною того, що диск Чумацького Шляху викривлений та скручений

Нове дослідження вказує на те, що величезна невидима маса темної матерії може бути відповідальним за викривлену та скручену форму диска Чумацького Шляху. Вчені заявляють, що ця несправність може надати нову інформацію про еволюцію нашої галактики з часом.

Про це пише Science Alert. Важко спостерігати форму галактики, в якій ми знаходимося, оскільки ми не можемо просто відправити телескоп у міжгалактичний простір для фотографування. Тому астрономи століттями вивчали своє середовище на основі даних, доступних їм на Землі.

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Останнім часом вчені звернули увагу на деформації у формі Чумацького Шляху, але не мали впевнених відповідей на питання, що їх спричинило.

Однак завдяки космічному телескопу Gaia, який точно визначав положення та швидкості зірок у Чумацькому Шляху, астрономи змогли детально зобразити карту руху галактики. Під час обстеження об'єму галактики вчені виявили нерівномірності та деформації в околицях Чумацького Шляху. Однак не було чітких відповідей на питання, що могло спричинити ці явища.

Останнім часом команда астрономів під керівництвом Джівона Джессі Хана з Гарварду та Смітсонівського центру астрофізики провела дослідження і зробила цікаве відкриття. Вони припускають, що темне гало Чумацького Шляху може бути сильно нахиленим, так само, як і диск галактики. Темне гало – це куля темної матерії, що оточує більшість галактик і взаємодіє гравітаційно зі звичайною матерією.

Вчені провели моделювання галактики, в якій темне гало нахилена на 25 градусів відносно диска Чумацького Шляху, і розрахували орбіти зірок та газу протягом 5 мільярдів років. Вони прийшли до висновку, що таке нахилене темне гало може призвести до деформації та спалаху, подібних до тих, які спостерігаються у галактиці.

Хоча це дослідження не виключає можливості взаємодії нашої галактики з іншими, воно надає інший погляд на проблему та дає підказки щодо історії розвитку нашої галактики.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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