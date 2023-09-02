Вчені прослідкували останній шлях людини доби енеоліту, яка загинула 5300 років тому

Тіло древньої людини було виявлене у 1991 році в льодовику на півночі Альп в Італії. З того часу кожен знайдений фрагмент був аналізований палеонтологами, включаючи вміст шлунку.

Заморожений рослинний покрив, виявлений на тілі мумії часів енеоліту, допоміг розгадати долю цього чоловіка, загиблого 5 300 років тому.

Про це пише CNN.

Дослідники з університету Глазго та Інсбруцького університету нещодавно знайшли щонайменше 75 видів мохоподібних рослин, які залишилися на тілі чоловіка. Лише 30% з них були місцевими, інші, за допущеннями вчених, потрапили туди через одяг чи гній великих травоїдних тварин.

Рослини були обережно вилучені з криги, яка оточувала тіло мертвого, а також із його одягу, спорядження та навіть з шлунково-кишкового тракту.

Деякі з цих мохів зараз ростуть у долині Віншгау в італійській провінції Південний Тіроль. Це може свідчити про те, що чоловік пройшов через цю долину під час своєї подорожі на льодовик, де він знайшов свій останній притулок.

Крім того, інший знайдений вид мохів, Neckera pennata, свідчить, що людина рухалася від півдня на північ по долині Віншгау, а не в іншому напрямку.

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Вчені припустили, що протягом останніх 33 годин до своєї смерті давня людина подорожувала від низинних районів з теплолюбними рослинами до високогір'я на понад 3000 метрів.

Протягом останніх років науковці розвинули де одну теорію, яка вказує на те, що невідомі обставини змусили його покинути свій дім в Альпах і повернутися в гори, де він врешті-решт помер.

Нагадаємо, у Франції знайшли найбільшу в історію кістку динозавра віком 140 мільйонів років.

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