Вчені розповіли, що ваш запах може розповісти про вас значно більше, ніж ви думаєте

Вчені розповіли від чого залежить аромат людини і як це можна використати

Аромати є невід'ємною частиною нашого життя, починаючи від свіжоскошеної трави і закінчуючи ароматами, які нам нагадують про кохання. Запахи є навколо нас завжди і навіть визначають нашу ідентичність. Вони створюються в наших тілах і можуть бути настільки індивідуальними, що за їхньою допомогою можна розрізнити одну людину від інших у нашому оточенні.

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Ваш особистий аромат – це складна суміш, на яку впливають різні фактори, включаючи вашу генетику, пише Sciense Alert. Дослідники вказують на те, що ключовий генетичний комплекс, відомий як головний комплекс гістосумісності, грає важливу роль у формуванні вашого аромату. Ці гени впливають на імунну відповідь вашого організму і, можливо, виробництво певних білків і хімічних речовин, пов'язаних із запахами тіла.

Але ваш аромат не фіксується, коли він створюється вашим тілом. Коли піт, олії та інші виділення потрапляють на поверхню вашої шкіри, мікроби розкладають і перетворюють ці сполуки, змінюючи та додаючи нові запахи. Ця унікальна суміш запахів виходить із вашого тіла та осідає в навколишньому середовищі. Цікаво, що цей аромат можна використовувати для різних цілей, включаючи визначення вашої особистості та навіть розрізнення між здоровими і хворими людьми.

Дослідники, спеціалізуючись на вивченні запаху людини, зосереджуються на виявленні і аналізі газоподібних хімічних сполук, які називаються "леткими органічними сполуками". Ці гази містять інформацію, яка може бути корисною для судово-медичних експертиз та медичних досліджень.

Вивчення запахів тіла відкриває цікаві можливості в різних аспектах. Наприклад, навіть перебуваючи поруч з іншою людиною, можна відчути тепло її тіла та вловити її запах. Тепле повітря навколо людського тіла розрізняється від навколишнього середовища, і це сприяє розповсюдженню запаху. Мільйони клітин шкіри, які ви втрачаєте щодня, переносять запах вашого тіла в навколишній простір, і це стає частиною вашої ідентичності.

Аромат вашого тіла складається з летючих органічних сполук, які присутні у газах, виділених вашою шкірою. Ці гази включають пот, олії та інші речовини, що виділяються з вашої шкіри. Основні компоненти вашого аромату залежать від внутрішніх факторів, таких як ваша раса, етнічна приналежність, біологічна стать і багато інших. Деякі компоненти можуть змінюватися під впливом зовнішніх чинників, таких як стрес, дієта і захворювання, а інші можуть бути додані шляхом використання парфумів та мила, що створює ваш унікальний аромат.

Варто відзначити, що аромат тіла може бути використаний як ідентифікаційна ознака. Запахи, які залишає людина, можуть бути використані для розпізнавання її серед інших. Наприклад, собаки, які використовуються в правоохоронних органах, можуть відслідковувати підозрюваних за запахом. Існують наукові дослідження, які демонструють, що собаки можуть розрізняти однояйцевих близнюків, навіть якщо вони живуть окремо та піддаються різним умовам. Наприклад, собаки можуть розрізняти їхній запах.

Дослідники також проводять дослідження, спрямовані на вивчення можливостей передбачення характеристик особи на основі її запаху. За допомогою машинного навчання було розроблено модель, яка може визначити біологічну стать людини з точністю 96% на основі запаху рук.

Запах також може служити показником стану здоров'я. Наприклад, собаки треновані виявляти судоми та діабетичні ікла, що дозволяє вчасно попередити про небезпеку або внести корективи в рівень глюкози в крові. Також були досліджені можливості використання запаху для виявлення захворювань, включаючи COVID-19.

Навіть у сфері криміналістики запахи можуть мати велике значення. Людський запах може стати важливим доказом у судових справах. Це може включати збір зразків запаху з місця злочину та їх подальший аналіз, щоб визначити особу, яка залишила цей запах. Хоча ця сфера все ще розвивається, дослідники працюють над розширенням знань про індивідуальність і використання запаху в судово-медичних і біомедичних лабораторіях.

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