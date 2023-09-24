Ученые рассказали, что ваш запах может рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете

Ароматы являются неотъемлемой частью нашей жизни, начиная от свежескошенной травы и заканчивая ароматами, которые нам напоминают о любви. Запахи вокруг нас всегда и даже определяют нашу идентичность. Они создаются в наших телах и могут быть настолько индивидуальны, что с их помощью можно различить одного человека от других в нашем окружении.

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Ваш личный аромат – это сложная смесь, на которую влияют разные факторы, включая вашу генетику, пишет Sciense Alert. Исследователи указывают на то, что ключевой генетический комплекс, известный как главный комплекс гистосовместимости, играет немаловажную роль в формировании вашего аромата. Эти гены влияют на иммунный ответ вашего организма и возможно производство определенных белков и химических веществ, связанных с запахами тела.

Но ваш запах не фиксируется, когда он создается вашим телом. Когда пот, масла и другие выделения попадают на поверхность вашей кожи, микробы разлагают и превращают эти соединения, изменяя и добавляя новые запахи. Эта уникальная смесь запахов исходит из вашего тела и оседает в окружающей среде. Интересно, что этот аромат можно использовать для разных целей, включая определение вашей личности и даже различие между здоровыми и больными людьми.

Исследователи, специализируясь на изучении запаха человека, сосредотачиваются на выявлении и анализе газообразных химических соединений, которые называются "летучими органическими соединениями". Эти газы содержат информацию, которая может быть полезна для судебно-медицинских экспертиз и медицинских исследований.

Изучение запахов тела открывает интересные возможности в разных аспектах. Например, даже находясь рядом с другим человеком, можно почувствовать тепло его тела и уловить его запах. Теплый воздух вокруг человеческого тела отличается от окружающей среды, и это способствует распространению запаха. Миллионы клеток кожи, которые вы теряете каждый день, переносят запах вашего тела в окружающее пространство, и это становится частью вашей идентичности.

Аромат вашего тела состоит из летучих органических соединений, присутствующих в газах, выделенных вашей кожей. Эти газы включают пот, растительные масла и другие вещества, выделяемые из вашей кожи. Основные компоненты вашего аромата зависят от внутренних факторов, таких как ваша раса, этническая принадлежность, биологический пол и многие другие. Некоторые компоненты могут изменяться под влиянием внешних факторов, таких как стресс, диета и заболевания, а другие могут быть добавлены путем использования духов и мыла, что создает ваш уникальный аромат.

Следует отметить, что аромат тела может быть использован как идентификационный признак. Запахи, которые оставляет человек, могут быть использованы для распознавания его среди других. К примеру, собаки, которые используются в правоохранительных органах, могут отслеживать подозреваемых по запаху. Существуют научные исследования, которые показывают, что собаки могут различать однояйцевых близнецов, даже если они живут отдельно и подвергаются разным условиям. К примеру, собаки могут различать их запах.

Исследователи также проводят исследования, направленные на изучение возможностей предсказания характеристик личности на основе ее запаха. С помощью машинного обучения была разработана модель, которая может определить биологический пол человека с точностью 96% на основе запаха рук.

Запах может служить показателем состояния здоровья. К примеру, собаки тренированы выявлять судороги и диабетические клыки, что позволяет вовремя предупредить об опасности или внести коррективы в уровень глюкозы в крови. Также были исследованы возможности использования запаха для обнаружения заболеваний, включая COVID-19.

Даже в сфере криминалистики запахи могут иметь большое значение. Человеческий запах может стать важным доказательством по судебным делам. Это может включать сбор образцов запаха с места преступления и их последующий анализ, чтобы определить лицо, оставившее этот запах. Хотя эта область все еще развивается, исследователи работают над расширением знаний об индивидуальности и использовании запаха в судебно-медицинских и биомедицинских лабораториях.

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