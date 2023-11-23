Вчені з'ясували, що інтенсивні силові тренування можуть бути шкідливими: про що йде мова

Для шанувальників інтенсивних тренувань прийшла погана новина: дослідження понад 4700 молекул рідини пожежників після тренувань свідчить, що надмірна фізична активність може приглушити імунну систему. Це особливо може бути проблематичним для тих, хто виконує постійно фізично важку роботу, наприклад, працівників аварійної служби та спортсменів.

Біомедичний вчений Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії, Ернесто Накаясу, висловлює припущення, що люди в хорошій фізичній формі можуть бути більш схильні до респіраторної вірусної інфекції після інтенсивних тренувань. Він вказує на можливу причину – меншу активність запалення для боротьби з інфекцією, пише Sciense Alert.

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Існують докази того, що помірна фізична активність може покращувати імунну систему в довгостроковій перспективі, однак вплив імунної системи безпосередньо після інтенсивних тренувань залишається суперечливим.

Дослідники перевірили плазму крові, сечу та слину 11 пожежників перед і після 45-хвилинного інтенсивного тренування з обладнанням вагою до 20 кілограмів. Зміни в молекулах, які беруть участь у запаленні, та збільшення опіорфіну свідчать про можливе пригнічення імунітету.

Хоча деякі зміни можуть бути ознаками посиленого імунного контролю, дослідження виокремило можливість пригнічення імунної системи в результаті виснажливих фізичних вправ.

Важливо зазначити, що дослідження обмежене групою здорових та активних чоловіків, тому потрібно провести подальші дослідження серед широкої громадськості для підтвердження отриманих висновків.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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