Учені з'ясували, чому на старих картинах чоловіків зображували з маленькими пенісами

Науковці вивчили пеніси на старих картинах й дійшли цікавого висновку – раніше їх зображали замалими, а поступово стали малювати більшими.

У дослідженні, опублікованому у журналі BJU International, зазначається, що до XIX століття герої картин мали приблизно однакові розміри своїх чоловічих статевих органів, однак у XX і XXI століттях їхні розміри стали збільшуватися.

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Зокрема, дослідники зібрали 160 картин з оголеними чоловіками. Їх авторами були італійці, французи та британці. Картини були написані період із XV по XXI століття. Предмети мистецтва розділили на три групи: епоха Відродження (1400–1599 роки), епоха бароко, рококо та імпресіонізму (1600–1899 роки) та сучасне мистецтво (1900–2020 роки).

У картин перших двох груп вчені не виявили статистично значимих відмінностей у розмірах зображених пенісів. А ось статеві члени на картинах сучасного мистецтва були значно більшими. Розмір почав збільшуватися у XIX столітті й досяг максимуму у XX та XXI.

Вчені вважають, що на уявлення про те, яким має бути статевий член, впливають засоби масової інформації, інтернет, реклама тощо.

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Висновок вчених такий: "На картинах із зображенням оголених чоловіків розмір пеніса поступово збільшувався протягом останніх семи століть, особливо після 20 століття. Це спостереження ілюструє зміну соціокультурного впливу на образ чоловічого тіла та підкреслює необхідність кращого розуміння соціокультурних факторів, пов’язаних зі сприйняттям розміру пеніса у чоловіків".

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