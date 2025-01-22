Україна ніколи не визнає окуповані території частиною РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради категорично відкинув можливість визнання окупованих територій частиною Росії. "Хто б що не хотів, навіть якщо всі союзники світу об'єднаються - ми не визнаємо окуповані території. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими, доки ми туди не повернемося", - наголосив президент.

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За його словами, спілкування з Росією можливе лише з позиції сили, оскільки діалог на рівних з агресором означатиме поразку для України. "Путіна не можна суб'єктизувати в цій історії. Він порушив все і має це усвідомити", - підкреслив Зеленський.

Водночас президент визначив припинення активної фази війни головним пріоритетом: "Ми повинні знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни. Це питання номер один гарантії безпеки".

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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