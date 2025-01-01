Зранку 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, і газотранспортна система країни перейшла до роботи без транзиту. Як зазначається в компанії, о 7 ранку за київським часом завершила свою дію угода між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром", підписана 30 грудня 2019 року.

Ця угода регулювала взаємодію газотранспортних систем України та Росії. У результаті транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні до вихідних точок на західному та південному кордонах України було припинено. Про це повідомили в Операторі ГТС України.

Таким чином, транзит російського газу через територію України офіційно завершився. Компанія повідомила, що міжнародні партнери були завчасно поінформовані про це відповідно до встановлених процедур.

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Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа наголосив, що інфраструктура була підготовлена до роботи в умовах нульового транзиту, забезпечуючи надійне постачання газу українським споживачам. Колектив компанії готовий працювати у нових умовах.

Оператор також забезпечив збільшення гарантованих потужностей для постачання газу як для внутрішніх потреб України, так і для європейських споживачів. Додатково були оптимізовані витрати компанії: скорочено власне споживання газу та переглянуто активи, які не використовуються у роботі газотранспортної системи.

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