'Україна прагне рекордного виробництва цього року, щоб стримувати ворога: заява Зеленського на 'Рамштайні'

9 січня президент України Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зеленський планує не лише взяти участь у засіданні, але й провести низку двосторонніх переговорів. Це засідання "Рамштайн" може стати останнім у такому форматі. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

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Основні тези:

Україна прагне рекордного виробництва цього року, щоб стримувати ворога.

Вже укладено 27 договорів із партнерами, але цього недостатньо. Інші країни повинні долучитися.

Санкції проти росії – обмеження на енергетику можуть зупинити вбивства та наблизити мир.

Втрати росії – вже ліквідовано 4 тис. північнокорейських бійців.

Системи ППО – Україна потребує негайних поставок, щоб уникнути трагедій, як у Запоріжжі.

Зазначимо, що про свою поїздку до Німеччини президент повідомив ще 8 січня. Він також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває в Німеччині, де розпочав зустрічі з партнерами. Зокрема, 9 січня Умєров зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном для обговорення важливих напрямків співпраці.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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