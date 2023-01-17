Українець хотів втекти у Молдову, але впав у 3-метровий рів біля кордону

Біля кордону з Молдовою прикордонники виявили 44-річного ухилянта, який намагався втекти з України у незаконний спосіб. Чоловіка зупинив 3-метровий рів.

Працівникам Держприкордонслужби довелося допомогти українцю вибратися з рову. Про це повідомили на сторінці Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

Зазначається, що незаконно перетнути кордон на Одещині, ризикуючи життям, вирішив мешканець Запорізької області.

"Учора ввечері прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу.До місця події одразу вибув прикордонний наряд відділу "Старокозаче", який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його", – йдеться у повідомленні.

Після порятунку з рову чоловік зізнався, що намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. За трансфер поближче до кордону заплатив невідомому три тисячі доларів США.

"Далі, прямуючи у напрямку українсько-молдовського кордону в обхід пунктів пропуску, він в темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Звідти не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала трьох метрів. У темряві чоловік почув, що у рів затікає вода", – вказали у відомстві.

Наразі за спробу незаконного перетинання кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Раніше прикордонники розповіли про ситуацію на кордонах після новорічних свят. За його словами, вони зафіксували більшу кількість перетинів кордону на виїзд.

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