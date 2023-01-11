Українська стилістка показала, які брюки будуть актуальні в 2023 році (фото)

Модні штани в 2023 році

Українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні штани на 2023 рік. Серед них: шкіряні штани, металік, вельвет, оверсайз, карго та інші.

На своїй сторінці в TikTok стилістка показала, як виглядають вищеназвані моделі. Але не всі українці оцінили такі модні тренди, заявивши, що такі речі були ще в дідів.

Актуальні штани на 2023 рік:

Брюки зі вшитою спідницею.

Шкіра та імітація старої шкіри.

Штани в кольорі металік.

Вельветові штани.

Актуальні штани 2023 - які штани будуть модні в 2023 році

Брюки вільного крою.

Оверсайз.

З відворотом.

Карго: класичні або більш спортивні.

Актуальні штани 2023 - які штани будуть модні в 2023 році

Нагадаємо, що українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.

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Чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.

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