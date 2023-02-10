Українські бійці на півдні збили з ПЗРК російську крилату ракету (відео)

Українські військові на півдні збили російську крилату ракету, запущену під час чергового масованого обстрілу 10 лютого. Наші бійці змогли знищити ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Збити ракету вдалося військовим мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь". Про це повідомили на каналі Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як здійснюється запуск ракети, її політ та влучання у ворожий снаряд. Також чутно радісні вигуки українських бійців.

Нагадаємо, росія здійснила масовану атаку на українські населені пункти. У ніч на 10 лютого росіяни запускали дрони-камікадзе, а потім застосували крилаті ракети.

Раніше Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустили окупанти по Україні 26 січня.

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