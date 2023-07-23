Українські військові ефектно підірвали склад та живу силу окупантів (відео)

Українські військові знищують загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 54-ї окремої механізованої бригади ліквідували склад окупантів.

Також захисникам України вдалося знищити живу силу ворога. Відповідне відео опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворон літає, а Буря – стріляє", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили місце, де збираються окупанти. Бійці 54-ї бригади дочекалися, коли росіяни зайдуть до складу, після чого завдали точного удару.

Втрати окупантів не вказані. Точний час та місце знищення складу та живої сили ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

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