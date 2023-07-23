Украинские военные эффектно взорвали склад и живую силу оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожают захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали склад оккупантов.

Также защитникам Украины удалось уничтожить живую силу неприятеля. Соответствующее видео опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Ворон летает, а Буря – стреляет", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили место, где собираются оккупанты. Бойцы 54-й бригады дождались, когда россияне зайдут в склад, после чего нанесли точный удар.

Видео дня

Потери оккупантов не указаны. Точное время и место уничтожения склада и живой силы врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали танк оккупантов T-80. Разведку целей провели бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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