ukr
русский
Війна в Україні

Українські військові ефектно підірвали склад та живу силу окупантів (відео)

Максим Карпенко

Українські військові ефектно підірвали склад та живу силу окупантів (відео)

Українські військові знищують загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 54-ї окремої механізованої бригади ліквідували склад окупантів.

Також захисникам України вдалося знищити живу силу ворога. Відповідне відео опублікував у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворон літає, а Буря – стріляє", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Поблизу Бахмута бійці 56 бригади накрили позицію росіян касетними снарядами (відео)

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце, де збираються окупанти. Бійці 54-ї бригади дочекалися, коли росіяни зайдуть до складу, після чого завдали точного удару.

Втрати окупантів не вказані. Точний час та місце знищення складу та живої сили ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в Україні