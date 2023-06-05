Українські військові з дронів уразили дві вогневі точки кулеметників окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, ударів по окупантах завдають бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Захисникам України вдалося з дронів уразити дві вогневі точки загарбників з 12,7 мм кулеметами "Утьос". Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Дві вогневі точки рашистів з 12,7 мм кулеметами "Утьос" виявили та уразили гранатами з дронів спеціалісти нашої 102-ої бригади ТрО на Запорізькому напрямку з вражаючою точністю. Дякуємо хлопцям за чудову роботу", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як аеророзвідка виявила місце розташування ворожих кулеметів. На наступних кадрах показано завдання точного удару гранатами з безпілотника.

Додамо, кулемет "Утьос" – радянський великокаліберний 12,7 мм кулемет для ураження особового складу, легкоброньованих та повітряних цілей ворога. Був розроблений для заміни ДШК і прийнятий на озброєння у 1972 році.

Нагадаємо, раніше воїни 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича на одному зі східних напрямків фронту українські захисники "відмінусували" бліндаж російських бойовиків.

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