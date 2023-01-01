Українські військові показали, як одним пострілом ліквідували стадо окупантів (відео)

Українські військові з 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили стадо окупантів. Для цього нашим захисникам знадобився один влучний удар.

Військові поділилися відео у мережі. Про це повідомили на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"57 бригада відправляє стадо на той світ", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як декілька російських окупантів рухаються до ймовірного укриття. В один момент по них влучає український снаряд.

Можна помітити, що від вибуху окупанти лягають на землю, ймовірніше за все, мертвими.

Точний час та напрямок знищення ворожих солдатів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!