Украинские военные показали, как одним выстрелом ликвидировали стадо оккупантов (видео)

Украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили стадо оккупантов. Для этого нашим защитникам понадобился один точный удар.

Военные поделились видео в сети. Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"57 бригада отправляет стадо на тот свет", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как несколько российских оккупантов движутся к вероятному укрытию. В один момент по ним попадает украинский снаряд.

Можно заметить, что от взрыва оккупанты ложатся на землю, вероятнее всего, мертвыми.

Видео дня

Точное время и направление уничтожения вражеских солдат не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. Укрыться не удалось ни одному врагу.

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