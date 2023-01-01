Українські військові показали, як одним пострілом ліквідували стадо окупантів (відео)

Українські військові з 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили стадо окупантів. Для цього нашим захисникам знадобився один влучний удар.

Військові поділилися відео у мережі. Про це повідомили на сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"57 бригада відправляє стадо на той світ", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як декілька російських окупантів рухаються до ймовірного укриття. В один момент по них влучає український снаряд.

Можна помітити, що від вибуху окупанти лягають на землю, ймовірніше за все, мертвими.

Відео дня

Точний час та напрямок знищення ворожих солдатів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

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